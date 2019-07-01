Медведев признал, что современные технологии "позволяют найти единомышленников и организовать политическое движение, не отрываясь от монитора, всего за несколько дней", однако это не означает отмирания традиционных общественных институтов. По его словам, виртуальный мир "часто предлагает слишком простые, даже примитивные рецепты", игнорирует мнение, противоположное высказанному, и не позволяет согласовать спорные, а порой абсолютно противоположные позиции.

"Ответы на эти и многие другие вопросы дают демократические институты. Голосование на выборах. Парламент. И, безусловно, политические партии. Они по-прежнему необходимы. Но это не значит, что им не нужно меняться", - подчеркнул премьер-министр, заявив, что стране не обойтись без мощной партии, которая представлена в каждой области, республике и крае и должна быть главным проводником изменений.

Медведев отметил, что среди участников голосования по отбору будущих кандидатов в партию в мае этого года было отмечено рекордное число молодых (до 35 лет) людей - 38%. Несмотря на это, а также на результаты, достигнутые партией за 18 лет, существует определенный дефицит доверия со стороны россиян. "Людям всё чаще кажется, что их мнение, их слова не слышат. А реальных перемен недостаточно", - пояснил премьер, добавив, что выборы в сентябре 2018 года показали убедительную победу "Единой России" в регионах, где кандидаты и региональные отделения внимательно отнеслись к обращениям людей и оперативно реагировали на их запросы. "А где этого не хватило - люди просто не хотели идти на участки. Или проголосовали против! В том числе и потому, что не верили в возможность что-то изменить. Это, кстати, следует учесть тем коллегам, в чьих регионах выборы пройдут через два месяца - 8 сентября 2019 года", - заявил премьер.

Медведев признал, что члены партии "мало и скучно говорят о том, что сделали", и плохо объясняют цели и причины тех или иных своих действий, а также не дают людям возможность заявить свою позицию на партийных площадках. "Так, чтобы они убедились: их мнение "Единая Россия" слышит, а интересы действительно защищает". Именно поэтому "Единая Россия" в ближайшее время намерена сосредоточиться на обновлении своего имиджа и тех задачах, которым раньше уделялось мало внимания.

Так, одной из наиболее приоритетных тем для партии должно стать выполнение национальных проектов и реализация национальных целей, которые были поставлены президентом в майском указе. Медведев подчеркнул, что нацпроекты призваны улучшить жизнь людей "в каждом конкретном городе и районе, в каждой семье". Для этого необходимо максимально подробно информировать людей о том, как идет работа по нацпроектам в их регионе, используя все возможные способы коммуникаций, включая личные встречи, социальные сети, традиционные СМИ и партийные сайты. Кроме того, необходимо наладить систему обратной связи, чтобы каждый мог направить в органы партии вопрос о нацпроектах и получить внятный ответ.

"Хочу еще раз обратиться к своим коллегам по партии: быстрое реагирование на такие обращения -это ваша безусловная обязанность. Мы должны ежедневно показывать, что отвечаем за свои обещания. А если что-то выпадает из поля нашего зрения или возникают проблемы - ситуацию нужно исправлять немедленно. И тем более если о проблеме нам сообщают люди. Здесь не должно быть ни ухода от ответственности, ни попыток "приватизировать" общественный контроль", - заявил Медведев. Кроме того, необходимо научиться работать со всеми, кто готов участвовать в реализации нацпроектов, в том числе с некоммерческими организациями. Медведев признал, что НКО могут сделать многое, особенно в ситуациях, когда необходимо принимать быстрые адресные меры.

Помимо этого, диалог между партийными структурами и людьми необходимо сделать более простым и открытым, создав ряд сервисов, которые бы позволяли легко обратиться в партию за информацией, за помощью или предложить новый проект. Для этого необходимо использовать все современные технологии.

Выразив благодарность партийцам, работающим с обращениями граждан, он заявил, что этот ресурс используется недостаточно: помимо вопросов по ЖКХ, которые лидируют во всех приемных, в каждом регионе существуют проблемы в тех или иных областях, в том числе в образовании и здравоохранении. Однако полноценная работа со специфическими проблемами региона не ведется.

Кроме того, Медведев отметил, что в приемные чаще всего обращаются пенсионеры, и доля молодежи остается невысокой, хотя общественные приемные работают с молодежными и волонтерскими организациями. Премьер предположил, что для молодых людей привычнее решать проблему в режиме онлайн, однако в общественных приемных практика работы с такими обращениями не распространена. Медведев также предложил создать специальный правозащитный центр, где будут работать профессиональные юристы.

Премьер напомнил о скандалах вокруг некоторых представителей региональных отделений, которые "не стесняются демонстрировать чванство и хамство вопреки всем принятым в нашем уставе этическим нормам". Внутрипартийного контроля для отсева "опасных" кандидатов оказывается недостаточно, в связи с чем премьер призвал учиться общаться и сотрудничать со средствами массовой информации, к числу которых отнес блогеров и гражданских активистов, которые распространяют информацию в социальных сетях.

"Полагаю, будет правильно, если "Единая Россия" поддержит тех, кто занимается журналистскими расследованиями. Подчеркну - настоящими расследованиями, а не изобретением фейковых новостей. С теми, кто действительно поднимает острые проблемы, борется с несправедливостью и нарушением закона, нужно выстраивать партнерские отношения", - заявил Медведев.

Еще одно предложение касается персональной ответственности членов генсовета за реализацию наиболее важных задач, включая социальные проекты партии, работу с молодежью и НКО и некоторые другие. Вопросы обновления работы руководящих органов планируется обсудить на совместном заседании высшего и генерального советов партии.