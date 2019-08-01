Медведев назвал возможной причиной лесных пожаров умышленные поджоги

Генпрокуратура, Следственный комитет и МВД должны отчитаться о проверках до 1 ноября.

Премьер также дал поручение усилить группировку сил и средств, задействованных в тушении лесных пожаров в Якутии, Иркутской области и Красноярском крае.

Как сообщили в свою очередь в МЧС, ситуация с лесными пожарами в Сибири и на Дальнем Востоке "развивается по неблагоприятному сценарию". Одной из причин активного распространения пожаров в ведомстве назвали недостаточные меры по их тушению.

По данным на конец июля, общая площадь лесных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке превысила три миллиона гектаров. Президент РФ Владимир Путин распорядился привлечь к тушению пожаров Минобороны. Помощь России в тушении пожаров также предложил президент США Дональд Трамп.