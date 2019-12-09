В понедельник исполком WADA постановил отстранить российских спортсменов от участия в Олимпийских играх и чемпионатах мира на 4 года. Спортсмены из РФ смогут выступать под нейтральным флагом, без национального флага и гимна, если докажут свою непричастность к использованию допинга. На тот же срок стране запрещено проводить и претендовать на крупные международные соревнования.

"То, что эти все решения повторяются и зачастую в отношении спортсменов, которые так или иначе уже были наказаны, не говоря уже о других моментах, конечно, наводит на мысль, что это продолжение этой антироссийской истерии, которая приобрела уже хроническую форму", - цитирует Медведева ТАСС.

Премьер-министр считает, что профильные организации должны обжаловать решение WADA. "Думаю, что те организации, которые отвечают за это, я имею в виду российские организации, в чью компетенцию входят эти все вопросы, они должны будут продумать вопросы о том, чтобы такого рода решение было обжаловано", - сказал глава кабмина.

"Не знаю, что в итоге там получится, но, видимо, в таком ключе это сделать было бы необходимо с учетом состоявшихся решений", - приводит последовавшую ремарку Медведева РИА "Новости".

Напомним, что у российской стороны есть 21 день на подачу апелляции, решение по которой в течение неопределенного отрезка времени будет принимать Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS). Вердикт может оспорить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), руководители Олимпийского комитета России (ОКР) и Паралимпийского комитета России (ПКР), а также главы международных спортивных федераций.

Тем временем генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус назвал нулевыми перспективы опротестовать решение WADA в отношении России.

"Состоится наблюдательный совет РУСАДА, на котором, скорее всего, будет принято решение. Во исполнение этого решения мы обеспечим процесс подачи апелляции. Моя позиция по перспективам дела - этих перспектив нет. Слушания в CAS будут публичными, весь мир увидит доводы и аргументы", - сказал Ганус.

Как пояснил председатель комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор по итогам заседания исполкома, было принято решение не применять опцию полного отстранения России. Выбор между полным баном и частичным был сделан в пользу последнего для того, чтобы новое поколение спортсменов, которое никак не связано с событиями 2012-2015 годов, получило шансы выступать.

Не все депутаты уверены, что решение WADA вызвано политическими мотивами

Среди депутатов Госдумы нашлись те, кто усомнился в политической мотивации вердикта WADA, инициированного определенными силами, заинтересованными в ослаблении России.

"Где оно политическое, это решение? Что произошло до этого, чтобы такое решение было принято? Нарушения систематические? Да. Поменяли президента ОКР. Отдали базу данных, которая была исследована специалистами, и они сказали, что она была изменена. Это (отстранение) - законы спортивные, не знаю, как уж тут политика", - заявил РИА "Новости" первый зампредседателя комитета Госдумы по физкультуре и спорту Вячеслав Фетисов.

"Необходимо провести тщательное расследование силами следственных органов, выявить виновных в этой ситуации. Не верится, что девочка-лаборант меняла пробы по своему решению. Или же что Родченков смог настолько напортачить, что мы несколько лет не можем с этим разобраться. Не бывает дыма без огня. Мы, конечно, хотим думать, что здесь есть доля политики. Если бы не было причин, не было бы и следствий. Мы отчасти виноваты сами. Решение основано на наших ошибках", - заявил "Чемпионату" депутат Государственной Думы Игорь Лебедев.

Он не исключил, что многие спортсмены сейчас будут менять спортивное гражданство, будут выступать на международных соревнованиях под флагом другой страны. Лебедев призвал предпринимать какие-то шаги по решению этой проблемы "на уровне президента России", предложив реорганизовать Министерства спорта.