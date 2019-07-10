В прошлой версии перечня госпрограмм, как отмечает "Интерфакс", говорилось, что программа развития пенсионной системы должна быть реализована в 2020-2035 годах. В более ранних версиях значились другие сроки.

Госпрограмму разрабатывали с начала 2010-х годов. Ее так и не утвердили, в том числе из-за разногласий по ее финансированию.

В марте 2014 года глава Пенсионного фонда Антон Дроздов говорил, что программа развития пенсионной системы должна быть утверждена через два месяца. Дроздов тогда отмечал, что в рамках программы к 2018 году размер пенсий должен вырасти до двух прожиточных минимумов пенсионера.

В 2019 году прожиточный минимум пенсионера установлен Минтруда в среднем по стране на уровне 8846 рублей. В регионах действуют свои лимиты.

Средний размер пенсии в целом по России на начало года, по данным Пенсионного фонда РФ, составлял 14825 рубля.