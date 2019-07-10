Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев исключил государственную программу "Развитие пенсионной системы" из списка госпрограмм, реализуемых в России. Соответствующее распоряжение, датированное 6 июля, опубликовано на портале правовой информации.
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В прошлой версии перечня госпрограмм, как отмечает "Интерфакс", говорилось, что программа развития пенсионной системы должна быть реализована в 2020-2035 годах. В более ранних версиях значились другие сроки.

Госпрограмму разрабатывали с начала 2010-х годов. Ее так и не утвердили, в том числе из-за разногласий по ее финансированию.

В марте 2014 года глава Пенсионного фонда Антон Дроздов говорил, что программа развития пенсионной системы должна быть утверждена через два месяца. Дроздов тогда отмечал, что в рамках программы к 2018 году размер пенсий должен вырасти до двух прожиточных минимумов пенсионера.

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В 2019 году прожиточный минимум пенсионера установлен Минтруда в среднем по стране на уровне 8846 рублей. В регионах действуют свои лимиты.

Средний размер пенсии в целом по России на начало года, по данным Пенсионного фонда РФ, составлял 14825 рубля.

Медуза
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