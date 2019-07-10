В прошлой версии перечня госпрограмм, как отмечает "Интерфакс", говорилось, что программа развития пенсионной системы должна быть реализована в 2020-2035 годах. В более ранних версиях значились другие сроки.
Госпрограмму разрабатывали с начала 2010-х годов. Ее так и не утвердили, в том числе из-за разногласий по ее финансированию.
В марте 2014 года глава Пенсионного фонда Антон Дроздов говорил, что программа развития пенсионной системы должна быть утверждена через два месяца. Дроздов тогда отмечал, что в рамках программы к 2018 году размер пенсий должен вырасти до двух прожиточных минимумов пенсионера.
В 2019 году прожиточный минимум пенсионера установлен Минтруда в среднем по стране на уровне 8846 рублей. В регионах действуют свои лимиты.
Средний размер пенсии в целом по России на начало года, по данным Пенсионного фонда РФ, составлял 14825 рубля.
"Коммерсант": российские власти готовы к возобновлению полетов в Грузию и отмене виз для грузин
Российские власти не исключают отмены запрета на...
ВИДЕО: студентка упала в обморок на встрече с Путиным (3)
В Екатеринбурге во время встречи президента России...
Медведев ликвидировал разрабатываемую несколько лет госпрограмму развития пенсионной системы (1)
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев исключил...
"Фонтанка": на подлодке в Арктике загорелся экспериментальный аккумулятор
На сверхсекретном батискафе, который загорелся в...
Минюст РФ вновь отказал "Открытой России" в регистрации (2)
Официальной причиной отказа в регистрации стало...
TOP новостей
Сколько стоят лук и капуста в Литве: таких цен еще не видели (6)
Читатель портала DELFI возмутился тем, что простой лук в...
Какой будет оставшаяся часть лета в Литве: рекордная жара останется в прошлом
День семи братьев (или день семи спящих) – 10 июля в...
Regitra предложила 70 000 новых номеров и рассказала, как получить желаемые
Сегодня Regitra обновила список новых номеров. На этот раз...
В Вильнюсе откроется магазин без традиционных касс (5)
В одном из первых в Европе магазинов без касс будет...
Вильнюсская мэрия получила больше 260 архитектурных предложений для Концертного зала
Вильнюсская мэрия 8 июля сообщила, что получила больше...