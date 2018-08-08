К десятой годовщине начала конфликта он дал интервью газете "Коммерсант", в котором подчеркнул, что самостоятельно принял решение о признании независимости самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии (подавляющее большинство стран-членов ООН по-прежнему считает эти территории частью Грузии).

Тема независимости самого Медведева в напряженные дни российско-грузинской войны тоже стала объектом многолетнего заочного спора, который до сих пор не завершен (по крайней мере, в публичном поле). Би-би-си вспомнила, как он зародился и развивался.

Накануне войны: в лидерство Медведева верят немногие

Медведев стал главой государства в мае 2008 года в результате рокировки со своим предшественником Владимиром Путиным, который после выборов занял кресло премьера.

Согласно опросу "Левада-центра", проведенному в июле 2008 года, только 8% россиян считали, что страной управляет Медведев. 36% респондентов полагали, что в действительности власть в стране принадлежит Владимиру Путину.

Почти половина (47%) участников опроса высказывали мнение, что решения в равной степени принимают как Медведев, так и Путин.

На момент вступления России в конфликт в Южной Осетии Путина не было в стране: он находился на летней Олимпиаде в Пекине.

Медведев (2008): "Я ни минуты не колебался и отдал приказ"

В интервью российским телеканалам в конце декабря Дмитрий Медведев признал, что день, когда грузинские войска вошли в Цхинвали, "был одним из самых трудных дней в его жизни", и он может "даже хронологически вспомнить, что тогда происходило".

По его словам, около часа ночи 8 августа 2008 года ему позвонил тогдашний министр обороны Анатолий Сердюков и сообщил, что по информации его ведомства, Грузия объявила войну Южной Осетии, "но каких-то движений еще не было".

"Я сказал ему, чтобы они наблюдали за ситуацией, смотрели за развитием событий и регулярно докладывали, что и происходило в течение, по сути, нескольких часов", - рассказал Медведев в интервью. По его словам, после этого разговора Сердюков звонил ему каждые полчаса и докладывал обстановку.

"В тот момент, когда реально заработали ракетные орудия, начали стрелять танки, и мне было доложено о гибели наших граждан, в том числе миротворцев, я ни минуты не колебался и отдал приказ на поражение и ответные действия. Естественно, что при принятии такого решения приходится взвешивать все последствия, в том числе и необратимый характер такого рода приказов", - приводятся слова Медведева в расшифровке интервью на сайте Кремля.

Медведев (2011): "Никто никому не звонил"

В преддверии трехлетней годовщины войны Медведев дал интервью телеканалам RT, "Первому информационному кавказскому" и радиостанции "Эхо Москвы", в котором заявил, что связался с Путиным спустя сутки после приказа о вводе войск.

"Проходит час, он [Сердюков] говорит: "Нет, они уже ударили из всех орудий, они используют "Град". Я говорю: "Хорошо, жду новую информацию". Еще какое-то время проходит, он говорит: "Знаете, я хочу Вам доложить, они только что уничтожили палатку с нашими миротворцами, всех насмерть положили. Что я должен сделать?" Я сказал: "Открывайте ответный огонь на поражение", - рассказал он.

На вопрос журналистов, как операция согласовывалась с Путиным, и кто кому первый позвонил, Медведев ответил, что "никто никому не звонил".

"Мы с ним связались спустя сутки. Я уже все приказы отдал. Там уже вовсю все полыхало. Владимир Владимирович просто выступил с заявлением о том, что мы категорически этого не приемлем, естественно, правильно поступил", - рассказал Медведев.

Генерал в отставке (2012): "Последовал пинок от Владимира Владимировича"

В начале августа 2012 года в интернете появился документальный фильм неизвестных авторов "8 августа 2008 года. Потерянный день", в котором утверждается, что Россия вступила в конфликт в Южной Осетии слишком поздно.

В фильме, в частности, снялись российские генералы в отставке, которые в 2008 году занимали высшие руководящие должности в армии страны - бывший начальник генштаба Юрий Балуевский, бывший главком Сухопутных войск Владимир Болдырев и другие.

Они рассказали, что еще в годы президентства Путина в России был разработан и утвержден специальный план на случай акта агрессии со стороны Грузии, и для его исполнения все было готово еще в 2007 году.

В августе 2008 года Медведеву было достаточно отдать приказ военным действовать согласно этому плану, однако он слишком медлил, утверждается в фильме.

По словам Балуевского, в ситуацию пришлось вмешаться Путину, хоть он и был в Пекине на момент начала войны. По его версии, решение о вводе войск Медведев принял только после звонка Путина.

"Высшее командование бездействовало, пока не последовал пинок в одно место от Владимира Владимировича", - заявил генерал в отставке.

Рассказав о своих звонках Медведеву 7 и 8 августа, Путин косвенно подтвердил некоторые утверждения из фильма.

"План был, и, по-моему, это не секрет. Именно в рамках этого плана российская сторона и действовала", - заявил Путин журналистам 8 августа 2012 года.

Медведев (2012): "Решения такого рода принимает только один человек, этим человеком был я"

В 2012 году в день четвертой годовщины начала российско-грузинской войны Медведев (в роли премьера после обратной рокировки с Путиным) рассказал журналистам, что решение о вводе войск в Южную Осетию он принял в ночь с 7 на 8 августа, спустя два с половиной часа после того, как грузинская армия начала активные действия.

"Все решения, которые были тогда приняты, они были приняты ровно тогда, когда это необходимо было сделать", - заявил он, уточнив, что "принял решение о ракетном ударе в 4 часа утра" в ночь на 8 августа.

Медведев подтвердил, что связывался с Путиным 8 августа, когда тот находился в Пекине. По его словам, решение о вводе войск он принял единолично.

"В отношении моих консультаций с коллегами, с министром обороны, с другими коллегами, я уже комментарии давал. Они сводятся к следующему: решения такого рода принимает только один человек, этим человеком был я как верховный главнокомандующий и президент страны", - подчеркнул он.

Путин (2012): "Я звонил дважды"

В тот же день, отвечая на вопросы журналистов, Путин заявил: "Что касается звонков, да, я звонил дважды - и Дмитрию Анатольевичу и 7-го, и 8 числа, и министру обороны. Мы обсуждали эту проблему" (цитата по РИА Новости).

"Но дело даже не в том, кто, когда и с кем связывался, а в том, в какой момент какие решения надо было принять", - добавил он.

Медведев (2013): "Мне поступали только доклады наших армейских начальников"

Перед пятой годовщиной российско-грузинской войны Медведев заявил, что принял решение о вводе войск, основываясь на докладах российских военачальников, а с Путиным созвонился уже после этого.

"Ночью (с 7 на 8 августа) мы вообще не разговаривали с Владимиром Владимировичем, мне поступали только доклады наших армейских начальников. И, собственно, после них я и принял вот это решение, которое назвал самым сложным в своей жизни. Мы не разговаривали, может быть, до конца дня этого практически. Вечером где-то созвонились. Владимир Владимирович в этот момент был в Китае. Но если говорить о каких-то расхождениях, то, конечно, их не было, потому что мы неоднократно эту тему обсуждали и до моего вступления в должность президента", - рассказал он в интервью RT.

Медведев (2018): "Я думал и пришел к выводу"

В интервью "Коммерсанту" Медведев не касается темы возможных консультаций с Путиным перед началом российско-грузинской войны.

По версии Медведева, решение о независимости Абхазии и Южной Осетии от Грузии он принимал самостоятельно и лишь потом доложил о нем Путину.

"Я определенное время думал и пришел к выводу, что ничего лучше, чем признать независимость двух этих образований, по всей вероятности, предложить невозможно. <...> Через некоторое время я переговорил с председателем правительства Владимиром Владимировичем Путиным. Он меня тоже в этом поддержал", - сказал нынешний премьер.

Россия официально признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии 26 августа. Это решение огласил Медведев.

Среди членов ООН аналогичную позицию занимают только четыре страны: Сирия, Венесуэла, Никарагуа и Науру.