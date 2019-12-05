Медведев дал традиционную пресс-конференцию. Вопрос о самолете жены никто не задал

В прошлом году Медведев давал интервью журналистам всего пяти телеканалов, и оно получилось едва ли не самым скучным. На сей раз в студии собрались представители более 20 федеральных каналов, представленных в двух цифровых мультиплексах.

В числе приглашенных - известная блогер и ведущая телеканала "Пятница", обладательница премии ТЭФИ Анастасия Ивлеева, бывшая участница "Уральских пельменей" Юлия Михалкова, представляющая телеканал СТС, Тимур Батрутдинов из Comedy Club и сотрудники Муз-ТВ. Детский канал "Карусель" представляла школьница. Ведущие пресс-конференции отметили, что с появлением на пресс-конференции новых лиц "стало веселее".

Накануне пресс-конференции Медведева Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) выпустил расследование о самолете, которым пользуется супруга премьера Светлана Медведева. ФБК выяснил, что самолет зарегистрирован на офшор Белиза по той же схеме, что и лайнер, на котором летает ведущая канала "Россия-1" Наиля Аскер-заде. Основатель ФБК Алексей Навальный запустил флешмоб #СамолетСветланыМедведевой, призвав журналистов задать главе правительства вопрос о воздушном судне.

Пользователи соцсетей подхватили призыв оппозиционера, засыпав соцсети Медведева, в которых он анонсировал пресс-конференцию, эмодзи в виде самолета, хештегом #СамолетСветланыМедведевой и клипом Валерии "Самолет". Комментарии к прямой трансляции конференции тоже пестрили хэштегами о самолете. Однако задать неудобный вопрос так никто и не решился.

В этом году возможность оставлять комментарии к пресс-конференции на всех интернет-площадках не стали, в отличие от прошлого года, так как Медведев "стремится к открытости", сообщил "Открытым медиа" источник в аппарате правительства. По его словам, интервью Медведева задумывалось, чтобы поднять рейтинг премьер-министра и показать, что он готов отвечать на вопросы, интересные любой аудитории. Однако в комментариях явно превалировали не похвалы, а число дизайков под трансляциями значительно превысило количество лайков.

На пресс-конференции и Ивлеева, и Батрутдинов. Вау. Это началась "работа с молодежью". Нашему Димону явно хотят поправить имидж pic.twitter.com/8LV1kFnyYU — Alexey Navalny (@navalny) December 5, 2019

Как у НТВ красиво в комментариях под трансляцией пресс-конференции Медведева. @ntvru, ваши зрители хотят вопроса про #СамолетСветланыМедведевой, обратите внимание! pic.twitter.com/kpW9u7kBNb — Борис Золотаревский (@ZolotorevskiyB) December 5, 2019



О суверенном интернете

Анастасия Ивлеева поинтересовалась у премьера, планируется ли в рамках закона о "суверенном интернете" закрыть YouTube. "Никто ничего закрывать не собирается и YouTube как был, так и останется. Закон, о котором вы говорите, направлен не на то, чтобы что-то там запретить, цель в том, чтобы нас не отрезали от мировой сети", - ответил Медведев.

По его словам, "запреты в интернете неэффективны и достаточно легко обходятся". "И те, кто зарабатывают на YouTube, смогут зарабатывать - хотя это зависит не от нас, а от политики самого YouTube. Вы знаете, она тоже меняется, они ее делают более строгой в части авторских прав, в части коммерческого соглашения и целого ряда других аспектов, которые связаны с коммерциализацией интернет-среды", - добавил Медведев.

По его мнению, все обсуждения запретов в интернете и невозможности отрезать Россию от мировой сети - "это обывательские разговорчики". Медведев заверил, что производителям контента беспокоиться не о чем, так как, в этом вопросе все зависит только от того, насколько они сами успешны и интересны аудитории.

Об интеграции с Беларусью

Медведев назвал очень высоким уровень интеграции с Беларусью, "несмотря на эмоциональный фон". Вопрос был задан в преддверии 20-й годовщины подписания договора о Союзном государстве.

"Нам нужно посмотреть что работает, что не работает. У нас есть Союзное государство, мы часто спорим, уровень интеграции между нашими странами очень высокий, несмотря на эмоциональный фон. Нужно сделать все, чтобы эта интеграция сохранилась. Мы должны видеть свет в конце туннеля - куда нас ведет интеграция", - сказал премьер.

При этом он отметил, что любая интеграция частично сокращает суверенитет, и "этого не нужно бояться".

Примечательно, что глава Беларуси Александр Лукашенко, который параллельно выступал в Национальном собрании страны, заявил, что белорусы не собираются "сдавать независимость и суверенитет страны". Президент Беларуси заявил, что не намерен подписывать документы об интеграции с РФ, которые могут принести вред его стране. "Мы никогда не собирались и не собираемся входить в состав любого государства, даже братской России", - сказал он.

Об исчезновении иностранных лекарств

"Не было цели, чтобы те или иные иностранные препараты исчезли из аптек", - заявил премьер в ответ на вопрос о том, что в последнее время участились жалобы пациентов и их родных на невозможность приобрести в аптеках зарубежные жизненно важные препараты.

Медведев согласился, что такие случаи бывают, а тема дефицита препаратов "резонансная, потому что с этим сталкиваются все". По его словам, у граждан должен быть выбор. "Мы в последние годы не жалели денег на бесплатные лекарства, чтобы их закупать - в этом году на эти цели выделили 150 млрд рублей, в следующем - на 25 млрд рублей больше. Есть перечень жизненно важных лекарств, сейчас уже в этом списке 760 наименований", - сказал глава правительства.

Он заявил, что политика импортозамещения не направлена на то, что лишить людей зарубежных лекарств - это "просто неприемлемо, негуманно, невозможно". По его словам, нужно стимулировать иностранных производителей лекарств приходить на российский рынок.

О домашнем насилии

Медведев заявил, что у него пока нет окончательной позиции по широко обсуждаемому законопроекту о профилактике домашнего насилия, но отметил, что раз эта тема обсуждается, если люди жалуются, значит насилие есть. "Это не придумали журналисты. На самом деле, эта тема существует. Вопрос в том, как на это реагировать", - сказал премьер.

Он отметил, что в документе есть "интересные новеллы", в частности, запрет агрессору приближаться к жертве. "Вопрос в верификации и не будет ли здесь манипулирования, о чем говорят критики этого законопроекта", - сказал Медведев. Он также указал, что в нынешней версии законопроекта нет уголовной и административной ответственности. "И это тоже вопрос, нужна она там или нет", - сказал премьер. "В 21 веке никого не может утешить формула "Бьёт значит любит".

О протестах и "московском деле"

Медведев признал, что в работе правоохранительной системы есть "издержки", "надо анализировать, что-то менять". Он признал, что если есть протестные настроения, "значит их что-то создает". "Есть запрос на справедливость, который вылился в различные акции. Само по себе это нормально. Но мы же понимаем, что ни в социальных сетях, ни на площадях такие вопросы решить невозможно".

Премьер заявил, что заявлять о своем мнении - "это нормально, но это нужно делать в соответствии с соответствующими правилами". "Иначе можем докатиться до опасной ситуации. То, что во Франции "желтые жилеты", у нас может теоретически превратиться в бунт бесмысленный и беспощадный", - сказал глава правительства.

О "романтичных" 90-х и ностальгии по СССР

Ведущий телеканала Муз-ТВ Андрей Разыграев спросил у Медведева о 90-х - времени, на которое у молодежи сейчас большой запрос. В частности он спросил, что бы сделал премьер, если бы смог вернуться в те годы и что-нибудь там изменить. Медведев отказался фантазировать, как бы сложилась его работа в правительстве в тех реалиях, но отметил, что это были "сложные, но очень важные годы в развитии нашей страны".

"Страна жила тяжело, но это не значит, что ничего интересного не происходило", - сказал премьер. В частности, тогда "нам открыли весь музыкальный мир", уточнил Медведев и вспомнил, как ходил к заместителю директора школы по воспитательной работе утверждать репертуар дискотеки, которую он вел.

Возвращаясь к вопросу о переменах, он сказал, что ничего не стал бы менять. "У меня в 95-м году важное событие произошло - сын родился. Что тут менять? Все нормально". Ведущая ОТР подхватила вопрос Разыграева и спросила, чем, по мнению премьера, обусловлена ностальгия россиян и в частности молодых людей по Советскому Союзу, хотя они даже не успели застать этот период.

Медведев отметил, что его поколения и люди более старшего возраста запомнили об СССР только хорошее, но идеализировать жизнь того времени не стоит. "Молодежь говорит, что хотела бы там очутиться. Где очутиться, у пустой полки в магазине? Или в очереди за сапогами? <..> Но ведь ничего не было практически, даже в таком городе, как Ленинград", - сказал премьер.

Он признал, что в СССР были социальные гарантии, и в этом отношении с Советского Союза стоит взять пример. Но есть нюансы. "Да, медицина была бесплатная, но вопрос в том, какая? Вот медосмотры, например, в школе я помню. Они заключались в том, что мне мерили вес и рост", - рассказал Медведев. "Но нельзя идеализировать Советский Союз. Я скажу прямо: абсолютное большинство современной молодежи просто не смогло бы там жить. <...> Для современной молодежи там было бы крайне неуютно".

Об эмиграции молодежи

Ведущий телеканала Минобороны "Звезда" сослался на исследование Gallup, согласно которому каждый пятый молодой россиянин хочет уехать из страны. Даже если предположить, что данные завышены, проблема существует, отметил журналист, и перечислил известных специалистов российского происхождения, которые живут и работают за рубежом. Он спросил, какие меры принимает правительство, чтобы молодежь хотела остаться.

Медведев отвечая на вопрос, сосредоточился на отъезде именно российских ученых, а не молодежи в принципе. Он отметил, что само по себе желание уехать не является предосудительным, "вопрос зачем и на сколько". Премьер сослался на некую статистику, по которой в прошлом году уехали 58 тысяч человек, но "95% уехали на срок не более полугода". "Может, кто-то и останется на более длительный срок, но тем не менее, это временный отъезд. Очень небольшая часть планировали переехать навсегда, и то не факт, что они там останутся", - констатировал Медведев. Но нужно делать все, чтобы люди оставались в России: гранты увеличиваются, награды присуждают, жилье выдается. Есть и нацпроект "Наука", на который выделено 300 млрд рублей.

Шутка про тандем и мем о "глубине проникновения"

Поррасуждав об эмиграции, Медведев озаботился, чтобы интервью не переросло в скучное, и микрофон дали представителю ТНТ Тимуру Батрутдинову. Тот начал свой вопрос с шутки: "Я, как и вы, являюсь частью и известного в нашей стране дуэта, даже тандема. Но вопрос о другом дуэте: конкурентная борьба между интернетом и телевидением - как вы думаете, кто выигрывает в этой борьбе, и почему интернет?"

Вторя ему, Медведев уточнил: "Правильно я вас понимаю, Тимур, что на другую пресс-конференцию, которая тоже скоро будет, поедет [Гарик] Харламов?"

Отвечая на вопрос, премьер сказал, что у телевидения пока выше "глубина проникновения", а в интернете каждый может найти что-то для себя. "Если говорить о мобильности источников, о целевой аудитории - у интернета нет конкуренции. Я в большей степени использую интернет. Мне проще залезть в гаджет и посмотреть новости", - рассказал Медведев, однако отметил, что в интернете степень верификации новостей "стремится к нулю". "Но можно что-то сконструировать и запустить - то, что наш приятель за океаном называет fake news".

Слова о "глубине проникновения" ТВ уже стали мемом в соцсетях.

Димон сказал, что ТВ пока лучше интернета, так как у него выше "глубина проникновения".

Сделали наглядную инфографику pic.twitter.com/zVbJH6AoET

— Лентач (@oldLentach) December 5, 2019



О самых сложных решениях

"Самые сложные решения - те, которые создают очень серьезные проблемы для страны и могут создать проблемы для людей. Когда-то мне пришлось принять решение об ответных действиях на агрессию со стороны Грузии. Я был еще совсем молодым руководителем государства. Это было очень сложно, поскольку буквально через два месяца после вступления в должность мне пришлось принять вот такое решение", - признался Медведев. По его мнению, это решение было неизбежным и единственным.

Из последних решений одним из самых сложных премьер назвал решение о повышении пенсионного возраста, причем не только для себя, но и для всего правительства и президента РФ. "Очень сложное, нервное в чем-то, с ожиданиями тяжелыми и, откровенно сказать, никому такое решение и принимать-то не хотелось, это понятно абсолютно. Но его нужно было принять для того, чтобы наша экономика все-таки могла развиваться, а стало быть, люди наши жили бы в нормальных условиях, чтобы финансовая система работала, чтобы она не задыхалась", - сказал Медведев.