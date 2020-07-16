ФСО обладает собственной социологической службой, доставшейся ей по наследству от Федерального агентства правительственной связи и информации - спецслужбы, ликвидированной в 2003 году. Анализом социологических исследований, публикаций и статистики занимается Управление информационных систем Службы специальной связи и информации, расположенное в высотном здании напротив цирка на проспекте Вернадского в Москве.

ФСО интересуется у граждан их отношением к президенту, правительству, парламенту, партиям, губернаторам. Кроме того, в каждом отдельно взятом регионе замеряют отношение к ключевым местным политикам. Источник, близкий к бывшему чиновнику Администрации президента, рассказал изданию, что в ведомстве больше доверяют социологии ФСО, поскольку она проводится без корректировок на желание начальства.

"Задача ФСО для администрации президента - обозначать все потенциальные проблемы, угрозы, негативные тренды. Они с этим справляются", - сказал собеседник.

Однако при этом в спецслужбе считают, что "лучше перебдеть". Поэтому в АП считают, что ФСО слишком "сгущает краски" и рисует "слишком мрачную картину".

"Я обычно делал так: брал опрос ФСО и опрос ВЦИОМ, складывал цифры и делил на два. Так и получился близкий к истине результат", - говорит с улыбкой бывший сотрудник администрации президента.

Ведомственная социология также является важным инструментом влияния на президента РФ Владимира Путина и полем для конкуренции спецслужб. "Какие у президента основные источники информации? ФСБ, ФСО и АП", - говорит бывший сотрудник спецслужб, знакомый с руководством ФСО.

Это подтверждает и источник, близкий к АП. По его словам, директор ФСБ Александр Бортников ходит к президенту с социологией ВЦИОМ, а секретарь Совета безопасности Николай Патрушев пользуется данными ФСО.

В своих опросах спецслужба опирается на огромную выборку в десятки тысяч человек, в то время как гражданские службы чаще всего ограничиваются выборкой в две-пять тысяч.

По словам социолога "Левада-центра" Ольги Караевой, такие огромные выборки просто не нужны, а сама методика опросов ФСО непрозрачна. "У ФСО открытости нет, и из-за этого часто возникает ощущение, что опроса вообще не было, а данные - это просто мнение ФСО", - добавила она.

Бывшие и действующие сотрудники полпредства и региональных администраций также относятся к исследованиям и аналитике ФСО с настороженностью. "Цифры почти всегда совпадали с нашими замерами, а вот аналитика оставляла желать лучшего", - сказал бывший высокопоставленный региональный чиновник. По его словам, в ходе анализа сотрудники ФСО делают "слишком прямые и линейные выводы".

Однако большого выбора, каким данным доверять, у чиновников все равно нет. "Качество работы у них [ФСО] ниже, технологии похуже [чем у гражданских социологов], хотя специалистов набрали вроде нормальных, - признает чиновник региональной администрации, работавший раньше в АП. - Но доверия им все равно больше, потому что нет корректировки на админресурс".