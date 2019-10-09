"Медуза" обнаружила в открытом доступе номера спецсвязи для крупных российских чиновников

Договоры, опубликованные на сайте госзакупок, заключаются между управлением правительственной связи службы специальной связи и информации ФСО, и тем ведомством, которому требуются услуги спецсвязи. По каждому контракту выделяется диапазон номеров для ведомства или один номер, закрепленный за конкретным сотрудником. Управление обязуется обеспечивать заказчику услуги подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM для функционирования сети правительственной сотовой связи, а также обеспечивать заказчика специальным зашифрованным устройством, известным как абонентский терминал. Стоимость одного контракта составляет 7800 рублей в год.

Почти во всех контрактах, обнаруженных на сайте госзакупок, номера спецсвязи указаны в приложениях без каких-либо купюр: в управлении делами мэра Москвы в списке абонентов значатся первый заместитель руководителя аппарата мэра Москвы Александр Чернышов, вице-мэр по вопросам региональной безопасности и информационной политики Александр Горбенко и руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. Во всех остальных контрактах, за исключением Генпрокуратуры, номера не скрыты и находятся в открытом доступе - как индивидуальные, так и целые диапазоны номеров, выделяемые на ведомство.

Кроме того, "Медузе" удалось найти в открытом доступе номера руководителей Следственного комитета РФ, включая главу ведомства Александра Бастрыкина, Главного центра защиты связи и информации (ГЦСиЗИ) МВД РФ, в том числе официального представителя МВД Ирины Волк, глав региональных управлений МВД, командиров воинских частей, ЦИК РФ и номер Эллы Памфиловой в частности, Минюста, Росрезерва, Регионального таможенного управления радиоэлектронной безопасности объектов таможенной инфраструктуры Генпрокуратуры и глав региональных администраций, в том числе губернатора Владимирской области и главы Дагестана.

Номера, выделяемые службой спецсвязи, не имеют привязки к конкретному чиновнику и выделяются на должность, а не на лицо. Так, например, номер главы Центризбиркома Эллы Памфиловой в приложении GetContact определяется как номер, принадлежащий помощнику бывшего главы ЦИК Владимира Чурова. А номер бывшего начальника УВД ЗАО Москвы Андрея Пучкова, уволенного после дела журналиста Ивана Голунова, определяется как "Федор Иванов Внуково" - под таким именем во Внуково обнаружился обычный участковый.

Большинство номеров, указанных в контрактах, обладают обычными префиксами МТС, "Билайн" и "Мегафон", но не имеют отношения к сотовым операторам: этот массив номеров принадлежит государству и выделяется Федеральным агентством связи (Россвязь) под конкретные нужды. Несколько номеров - например, глав региональных управлений МВД - начинаются с префикса 999, принадлежащего напрямую Россвязи. Физическая инфраструктура этой сети правительственной связи принадлежит Ростелекому, а абонентские терминалы, выдаваемые клиенту, зависят от его должности.

В условиях каждого контракта на обеспечение спецсвязью есть пункт, который гласит, что абонентский терминал категорически запрещено передавать третьим лицам. Однако, как удалось выяснить "Медузе", в ряде случаев эти номера передавались помощникам руководителей, на которых заключен контракт с управлением спецсвязи ФСО, либо вообще посторонним людям. Например, номер, закрепленный за председателем правительства Дагестана, определяется приложением GetContact как принадлежащий его помощнику, другой номер, записанный на командующего войсками Центрального округа Росгвардии, определяется как "Злата". К нему привязан аккаунт "ВКонтакте" 23-летней москвички.

Собеседник "Медузы", знакомый с оборотом средств спецсвязи, объяснил, что клиенты не любят пользоваться такими телефонами, поскольку опасаются, что их будут прослушивать. Попытка журналистов дозвониться хотя бы одному из нескольких десятков случайно взятых номеров из списка окончилась неудачей, так как телефоны оказались отключены, однако позднее журналистам удалось дозвониться на номер, принадлежащий Элле Памфиловой. Та не была расположена вести разговор, однако дала понять, что знакома с расследованием "Медузы".