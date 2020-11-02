"Медиазона" рассказала о возможных соучастниках убийства Немцова

Так, журналисты обнародовали фото самого Геремеева, который, по их словам, является ключевым фигурантом "дела Немцова", однако обвинение ему не предъявлено до сих пор. На снимках разных лет Руслан Геремеев фотографировался с Рамзаном Кадыровым и со своим непосредственным начальником - командиром полка "Север" Алибеком Делимхановым, братом Адама Делимханова, которого называют вторым после Кадырова человеком в Чечне. До этого попытки идентификации Геремеева журналистами были ошибочными.

В материалах дела об убийстве Бориса Немцова есть видеозаписи с камер наблюдения в отелях "Украина" и "Рэдиссон Славянская". Убийцы Немцова и другие фигуранты дела часто использовали эти отели для своих встреч. Следователи анализировали записи, но часть людей либо не идентифицировали, либо идентифицировали ошибочно, пишет издание.

На одну из встреч примерно за месяц до убийства Немцова в отель "Рэдиссон Славянская" приехали трое: Заур Дадаев, Темирлан Эскерханов и лейтенант полиции Асланбек Хатаев. На допросе после убийства Хатаев сказал, что временами ездит в командировки в Москву и останавливается в гостиницах. Он не отрицал, что знаком с Эскерхановым и своим односельчанином Русланом Мухудиновым, и добавил, что Руслан и Артур Геремеевы - его родственники, но подчеркнул, что Дадаева и остальных он не знает. Следователи не стали уточнять, как Хатаев оказался в "Рэдиссон Славянская" с незнакомым ему Дадаевым, и зачем он звонил тому же Дадаеву в январе 2015 года.

Зато следствие, судя по формулировкам вопросов, интересовалось, откуда у простого инспектора ППС деньги на покупку дорогого автомобиля и квартиры в Москве. В материалах уголовного дела говорится, что Хатаев регистрировался в Москве в квартире в ЖК "Эдельвейс" с 2012 года. Во время допроса он сказал, что "просто прописан" в этой квартире. Согласно данным биллинга, Хатаев жил в "Эдельвейсе" зимой 2014-15 года и его часто навещали другие фигуранты дела об убийстве Немцова.

Одна из квартир в ЖК "Эдельвейс" принадлежала лейтенанту полиции с мая 2012 по февраль 2013 года. Хатаев приобрел ее у бывшей супруги Адама Делимханова Разиты, а в январе 2013 года Хатаев купил частный дом в комплексе "Усадьба Алексино" неподалеку от подмосковной Истры. Квартиру в "Эдельвейсе" он продал президенту компании "Вертикаль Капитал" Рустаму Улубаеву, но, как следует из материалов уголовного дела, жил там до января 2015 года.

Оперативники уголовного розыска указали, что "трудовая деятельность Хатаева связана с осуществлением сопровождения высокопоставленных чиновников из правительства Чеченской республики". По данным журналистов, Хатаев не только вел переговоры с убийцами Немцова, но и бронировал совместные билеты с Русланом Геремеевым для перелета по маршруту Москва - Грозный на следующий день после убийства.

Согласно биллингу телефонов Хатаева, Асланбек регулярно перемещался по Москве вместе с Русланом Геремеевым, Русланом Мухудиновым и Зауром Дадаевым, посещал их квартиры на Веерной, в том числе спустя несколько дней после убийства Бориса Немцова. Адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Прохоров, представлявшие Жанну Немцову, во время суда ходатайствовали о вызове на допрос Асланбека Хатаева, однако суд это требование отклонил. Хатаев отказался общаться с корреспондентом "Медиазоны" и попросил не беспокоить его звонками.

22 января, через три дня после встречи с Хатаевым, Заур Дадаев вновь приехал в "Рэдиссон Славянская" - на этот раз охрана зафиксировала, что тогда же на парковке остановился Mercedes-Benz ML300 с номером А 007 АР 199. Эта машина была зарегистрирована на Руслана Мухудинова, в ней он возил Руслана Геремеева.

В тот день на парковку въехали еще несколько автомобилей, "на которых приезжали лица кавказской народности, которые возможно встречались в гостинице с мужчинами, похожими на Дадаева и Эскерханова". Один из этих автомобилей - Toyota Land Cruiser 200. Следователи выяснили, что владелица машины Фариза Кайсарова проживает в Грозном, а управляет автомобилем Абдул Эльмурзаев. СК запросил биллинг его телефона, но не стал анализировать полученные данные.

Вероятно, Абдул Эльмурзаев следил за Борисом Немцовым во второй половине декабря 2014 года - то есть за два месяца до убийства. По данным биллинга, он находился неподалеку от дома и офиса политика в рабочие дни с 12 декабря - дежурства продолжались по восемь часов подряд. О том, был ли допрошен Абдул Эльмурзаев, в деле об убийстве Немцова не сообщается.

За день до убийства Немцова в 15:20 на парковку гостиницы "Украина" заехал Mercedes, на котором перемещался Руслан Геремеев. В машине, кроме него, находился Темирлан Эскерханов. Они зашли в гостиницу и некоторое время провели в ресторане "Татлер" внутри отеля. По данным уголовного розыска, еще один человек остался в машине - за рулем сидел человек, "схожий" с Артуром Геремеевым - родственником и еще одним водителем Руслана Геремеева. На его имя оформлялась покупка квартиры на улице Веерной, служившей жильем и штаб-квартирой Зауру Дадаеву и другим обвиняемым в убийстве Немцова. Организацией ее покупки занимался Руслан Мухудинов.

Артур Геремеев прилетел из Грозного 20 декабря 2014 года вместе с Зауром Дадаевым. Еще один перелет Москва - Грозный 17 февраля он совершил в компании Руслана Геремеева и Темирлана Эскерханова. Допросить Артура Геремеева по делу Немцова не удалось: следователю в Чечне просто не открыли дверь.

Через 20 минут после Эскерханова и Руслана Геремеева в отель "Украина" входит "мужчина славянской внешности", которым оказался уроженец Дагестана Али Алиев - человек, близкий к Асланбеку Хатаеву и указывавший Государственную Думу в качестве места работы с 2008-го по 2011 год. В разговоре с "Медиазоной" Алиев сказал, что 26 февраля 2015 года приезжал в отель "Украина", чтобы встретиться с неким "другом Сашей". Он заявил, что не знаком с Геремеевым и Эскерхановым, а в Госдуме работал помощником на общественных началах. При этом Алиев, Эскерханов и Руслан Геремеев, а также "друг Саша", или Александр Дмитерко, покидают гостиницу вместе.

При этом в июне 2015 года Алиев выложил в соцсети "ВКонтакте" фотографию из богато обставленного помещения - предположительно, одной из комнат резиденции семьи Делимхановых в родовом селе Джалка. А в 2017 году он стал владельцем Mercedes GLS 350 с госномером М 007 ЕЕ 199: ранее эта машина принадлежала Асланбеку Исмаилову, который также связан с семьей Делимханова. В доступных материалах уголовного дела отсутствует какая-либо информация о следственных действиях в отношении Дмитерко и Алиева, в качестве свидетелей их не допрашивали, но оба утверждают, что сотрудники следственного комитета общались с ними.

В конце октября 2015 года генерал Тутевич поручил ФСБ найти троих фигурантов: Руслана Мухудинова и Руслана и Артура Геремеевых. Первому планировали предъявить обвинение, а остальных - допросить как свидетелей.

В тот же день сотрудники ФСБ и СК приехали в станицу Старогладковскую в Чечне, где были зарегистрированы Геремеевы и Мухудинов. У Геремеевых "дверь в домовладение никто не открыл", а семья Мухудинова, по словам соседей, "около полугода назад съехала с указанного адреса". В ноябре 2015 года МВД сообщило, что Мухудинов отбыл в ОАЭ, использовав поддельные документы". Мухудинова объявили в федеральный и международный розыск по линии Интерпола.

Мухудинову отвели роль организатора убийства: по мнению главы следственной группы, именно он "предоставил непосредственным участникам ОПГ жилище для временного проживания и сокрытия", купил автомобиль для слежки за Немцовым и добыл пистолет. При этом, по мнению следствия, Мухудинов и "иные неустановленные следствием лица" предложили другим обвиняемым за 15 млн рублей убить Бориса Немцова. При этом многие свидетели говорили, что Мухудинов - всего лишь водитель Руслана Геремеева: следствие также запрашивало информацию по аккаунтам фигурантов дела в российских соцсетях, но почему-то не интересовалось соцсетями Мухудинова.

В начале июня 2015 года агентство "Росбалт" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило, что Руслана Мухудинова, похоже, уже нет в живых. Однако своими соцсетями Мухудинов продолжал пользоваться и после этой публикации: во "Вконтакте" он заходил до 20 сентября 2015 года, профиль в "Одноклассниках" последний раз открывал 8 октября 2016-го. Одним из друзей Мухудинова в том числе и в соцсетях стал Саид-Умар Геремеев, в 2018 году опубликовавший свежие фото с Мухудиновым. Другие свежие фото с ним появились в двух Instagram-аккаунтах в 2020 году.

"Из списка друзей и знакомых Мухудинова, после изучения их соцсетей можно сделать вывод, что ни один из них не имеет прямых выходов на руководство Чечни или сколько-нибудь влиятельных политиков и бизнесменов. Мухудинов общался со своими сверстниками, которые только начинают делать карьеру в органах власти. Другие фигуранты дела об убийстве Бориса Немцова старше, влиятельнее, их социальные связи с руководством Чечни прослеживаются гораздо четче. Но следствие предпочло остановиться на версии, что убийство Немцова заказал и организовал именно Мухудинов", - пишет "Медиазона".

Следствие запросило данные биллингов мобильных телефонов, которые использовали фигуранты дела и связанные с ними люди. Часть этих данных следователи использовали, когда доказывали использование "боевых трубок" в районе, где жил Немцов. Один из телефонов в уголовном деле заканчивается на блатные пять шестерок. Он был оформлен на Фаризу Кайсарову, но, судя по данным GetContact, им пользовался и Абдул Эльмурзаев, следивший за домом Немцова в декабре 2014 года. Эльмурзаев также ездил на машине, оформленной на Фаризу Кайсарову, и приезжал на ней на встречу в отель "Рэдиссон Славянская". Он ездил к дому Немцова примерно к 14:00 почти каждый день, за исключением 19 декабря и выходных дней, вплоть до 26 декабря, а 22 декабря мог встречаться с Русланом Мухудиновым в районе станций метро "Пушкинская", "Маяковская" и улицы 1-й Тверской-Ямской.

Вновь следить за Немцовым участники убийства начали в феврале: с 7 по 11-е, с 12 по 16-е, и с 21 по 27-е. В Замоскворечье фигуранты приезжали, как правило, в выходные дни, когда Немцов возвращался из Ярославля после работы в региональной думе. По мнению журналистов, участники группы либо имели доступ к системе бронирования билетов, либо за Немцовым следили и в Ярославле, поскольку с 17 по 21 февраля, когда политик был в Ярославле, слежки за домом Немцова не было

Судя по биллингу, Дадаев часто встречался и созванивался с Асланбеком Хатаевым, который на следствии утверждал, что не знаком с убийцей Немцова. Телефон Хатаева регулярно фиксировался в районе квартир на Веерной - в том числе и в то время, когда там был Дадаев. А 6 февраля в районе Веерной одновременно находились Асланбек Хатаев и "Боевая трубка N1".

Одна из ключевых точек, где часто виделись фигуранты дела - "Президент-отель". Например, 28 января в гостинице одновременно находились Руслан Геремеев, Асланбек Хатаев, Анзор Губашев и Заур Дадаев. Электронные ключи от номеров в "Президент-Отель" нашли при обыске в квартире на улице Веерной, где проживал Руслан Геремеев. Следствие обратилось во ФГУП "Президент-Отель" - выяснилось, что в этих номерах в 2014 году останавливался сенатор Сулейман Геремеев. Информацию с камер наблюдения в "Президент-Отеле" следствие по какой-то причине не запросило.

Еще одно важное место - ЖК "Эдельвейс", где жил полицейский Асланбек Хатаев. К этому дому неоднократно приезжали Эскерханов, Мухудинов, Руслан и Артур Геремеевы, Дадаев, Эльмурзаев, а также человек, пользовавшийся "боевой трубкой с Веерной". Это место следователи проигнорировали вовсе: по мнению журналистов, Следственный комитет России сознательно тормозит дальнейшее расследование этого уголовного дела, нити которого ведут как минимум в ближайшее окружение Рамзана Кадырова.

Сопредседатель партии "Парнас" и бывший вице-премьер правительства РФ Борис Немцов был застрелен 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту, в непосредственной близости от Кремля. Убийца выпустил шесть пуль в спину Немцову, четыре из них достигли цели. Затем киллер скрылся на автомобиле сообщника. Немцов умер на месте от полученных ранений на глазах у своей спутницы - украинской модели Анны Дурицкой.

Расследование продолжалось более года. Следственный комитет заявил о его завершении в июне 2016-го. Материалы в отношении пяти подозреваемых были переданы в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и направления дела в суд. Дело в отношении организаторов и заказчиков убийства было выделено в отдельное производство.

К рассмотрению уголовного дела суд приступил 3 октября 2016 года. По просьбе обвиняемых дело рассматривала коллегия присяжных. 29 июня присяжные признали всех пятерых подсудимых виновными и не заслуживающими снисхождения.

Наибольший срок в итоге получил уже бывший заместитель командира чеченского батальона "Север", входившего в состав внутренних войск МВД РФ, Заур Дадаев, которого суд признал исполнителем убийства. Его приговорили к 20 годам колонии строгого режима. Дадаев также лишен звания лейтенанта и государственной награды - Ордена Мужества. Также Московский окружной военный суд назначил ему штраф в 100 тыс. рублей, не найдя оснований для назначения ему ограничения свободы после отбывания наказания.

Анзору Губашеву суд назначил наказание в виде 19 лет. Его брат Шадид Губашев получил по решению суда 16 лет, Темирлан Эскерханов - 14 лет, Хамзат Бахаев - 11 лет колонии строгого режима. Все фигуранты оштрафованы на 100 тысяч рублей. Им назначено дополнительное наказание в виде двух лет ограничения свободы после отбытия основного срока.

Эскерханова суд лишил специального звания прапорщика полиции. В то же время при вынесении решения суд учел, что ранее фигуранты ни в чем предосудительном замечены не были, имеют положительные характеристики и малолетних детей.

Дочь убитого политика Жанна Немцова, общественные деятели и международное сообщество считают, что дело осталось нераскрытым. Жанна Немцова подчеркивала, что "следствие умудрилось даже не найти" Руслана Мухудинова, водителя бывшего командира осужденного Заура Дадаева Руслана Геремеева, которому предъявлено заочное обвинение в организации убийства Немцова.

Немцова отмечала, что следствие "практически достоверно" установило, что сам Геремеев, приближенный главы Чечни Рамзана Кадырова, был старшим в преступной группе, однако в розыск его не объявляли и заочного обвинения не предъявляли. Кроме того, "следствие и суд фантастически упорствовали в непризнании убийства политическим", говорила дочь Немцова. В июне 2018 года Следственный комитет России (СКР) совместно с ФСБ снова взялся за расследование убийства Немцова. Однако о каких-либо конкретных подвижках в деле не сообщалось.

Лишь в начале февраля 2019 года заместитель председателя СКР Игорь Краснов рассказал о неких успехах в поиске заказчика убийства Немцова, но заявил, что выносить их на суд общественности преждевременно. Он отметил, что информация может дойти до фигурантов расследования, а им не нужно "преподносить все тонкости нашей работы на блюдечке с голубой каемочкой".

Между тем комитет Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) по юридическим вопросам и правам человека призвал власти России продолжить расследование убийства, поскольку полная правда о нем не была раскрыта. Так, российское следствие не смогло найти и приобщить к делу возможные видеодоказательства, включая данные Федеральной службы охраны (ФСО), которая отвечает за безопасность Кремля, и не допросило свидетелей, появившихся на мосту после убийства. Также существуют несоответствия в судебно-медицинской экспертизе, касающиеся обнаруженных пуль и гильз, а также ранений, полученных Немцовым.

Кроме того, существуют несоответствия и противоречия в показаниях свидетелей, а при проведении судебного разбирательства был допущен ряд нарушений. Мотив же вероятного заказчика убийства Руслана Мухудинова, по данным ПАСЕ, "не подтверждается никакими доказательствами". А председатель СК РФ Александр Бастрыкин и заместитель генпрокурора Виктор Грин несут персональную ответственность за следственное фиаско и неубедительность официальной версии.