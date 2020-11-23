"Медиазона" насчитала 120 000 избыточных смертей в России с начала пандемии

За время пандемии в России умерло на 120 тысяч человек больше, чем в среднем за тот же период времени ранее. Об этом сообщает издание "Медиазона" в понедельник, 23 ноября, со ссылкой на собственные расчеты. Согласно им, с апреля по октябрь в РФ зарегистрировано на 120 235 смертей больше, чем в среднем за такой же период в последние 5 лет. Таким образом, избыточная смертность составила 18%.
Журналисты сравнили полученные данные со статистикой Роспотребнадзора и Росстата, которая, однако, затрагивает период с апреля по сентябрь. За это время прирост избыточной смертности в России, по данным "Медиазоны", составил 106 тысяч случаев. В то же время Роспотребнадзор сообщает о приросте за тот же период в 20 698 смертей, а Росстат, основываясь на другой методике, называет цифру в 55,6 тысячи человек.
В ряде регионах РФ избыточной смертности не зафиксировано
Между тем, по данным "Медиазоны", из более 120 тысяч избыточных смертей только в 52,5% случаев официальной причиной стало заражение коронавирусом. Кроме того, в некоторых регионах России за период с апреля по октябрь скончалось меньше людей, чем в среднем ранее.
По данным портала Worldometer, с начала пандемии в марте в мире коронавирусом SARS-CoV-2 заразились более 58,6 млн человек. Более 1,39 млн скончались в результате заражения. В России, по официальной статистике, насчитывается свыше 2,114 млн случаев инфицирования, более 36,5 тысячи зараженных умерли.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Правительство может ограничить работу ТЦ, если не будут соблюдаться требования (14)
Правительство Литвы может ограничить работу торговых...
Правительство Литвы намерено продлить карантин до середины декабря (65)
На этой неделе правительство Литвы обсудит вопрос...
Коалиционное соглашение вызвало беспокойство в связи с возможной доплатой за медицину: а как на самом деле? (71)
То, что в Литве в сфере здравоохранения немало проблем,...
За сутки в Литве подтверждено 1192 новых случая COVID-19, скончались 6 человек (4)
За минувшие сутки в Литве подтверждено 1192 новых случая...
Профессор объяснил, почему во время коронавируса не стоит закрывать школы (4)
Несмотря на то, что ежедневно в Литве фиксируют около 2000...