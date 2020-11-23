"Медиазона" насчитала 120 000 избыточных смертей в России с начала пандемии

За время пандемии в России умерло на 120 тысяч человек больше, чем в среднем за тот же период времени ранее. Об этом сообщает издание "Медиазона" в понедельник, 23 ноября, со ссылкой на собственные расчеты. Согласно им, с апреля по октябрь в РФ зарегистрировано на 120 235 смертей больше, чем в среднем за такой же период в последние 5 лет. Таким образом, избыточная смертность составила 18%.

Журналисты сравнили полученные данные со статистикой Роспотребнадзора и Росстата, которая, однако, затрагивает период с апреля по сентябрь. За это время прирост избыточной смертности в России, по данным "Медиазоны", составил 106 тысяч случаев. В то же время Роспотребнадзор сообщает о приросте за тот же период в 20 698 смертей, а Росстат, основываясь на другой методике, называет цифру в 55,6 тысячи человек.

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В ряде регионах РФ избыточной смертности не зафиксировано

Между тем, по данным "Медиазоны", из более 120 тысяч избыточных смертей только в 52,5% случаев официальной причиной стало заражение коронавирусом. Кроме того, в некоторых регионах России за период с апреля по октябрь скончалось меньше людей, чем в среднем ранее.

По данным портала Worldometer, с начала пандемии в марте в мире коронавирусом SARS-CoV-2 заразились более 58,6 млн человек. Более 1,39 млн скончались в результате заражения. В России, по официальной статистике, насчитывается свыше 2,114 млн случаев инфицирования, более 36,5 тысячи зараженных умерли.