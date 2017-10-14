Эксперты отмечают огромные разрывы в доходах между бедными и богатыми, а также между крупнейшими городами и остальной Россией. При этом большинство участников исследования уверены, что богатство и бедность способствуют развитию худших качеств в человеке.

Чтобы быть счастливым, нужно ежемесячно получать порядка 50 тысяч рублей, а чтобы считаться богатым — всего в два раза больше. Такого мнения придерживается более половины россиян, свидетельствует исследование Фонда ”Общественное мнение” (ФОМ), посвященное проблеме неравенства доходов.

27% опрошенных рассматривают ”доход мечты” в диапазоне от 30 тыс. до 50 тысяч рублей, 30% — от 50 до 100 тысяч рублей, 10% готовы довольствоваться суммой в 20 тысяч рублей в месяц, 14% — от 20 до 30 тысяч рублей.

Порядка 13% россиян мечтают получать от 100 до 300 тысяч рублей и только 6% ”доходом мечты” считают сумму, превышающую 300 тысяч рублей.

Стоит отметить, что до счастья россиянам не хватает не так уж и много. В августе этого года, по данным Росстата, среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций по РФ составила 38 040 рублей. В тоже время, 63,1% работников получали меньше 35 тысяч рублей в месяц, а зарплату в 100 тысяч и выше — всего 4,5% (данные за апрель этого года).

По мнению старшего аналитик ГК ”Фридом Финанс” Богдана Зварича, достичь желаемого россиянами уровня средней зарплаты в стране можно в ближайшие 5-10 лет.

Однако если это семья из трех человек с ребенком, то данных средств может хватать только на удовлетворение основных запросов, особенно это касается центральных регионов, где цены и запросы у населения выше, а возделывание приусадебных участков не так развито, отмечает аналитик.

Министр экономического развития России Максим Орешкин в сентябре заявил, что в ближайшие три года рост реальных зарплат в стране составит 10%, а в этом году он может достичь более 3%.

Однако, как показывает статистика, в отличие от зарплаты, реальные располагаемые доходы населения пока не растут. За январь-август они сократились на 1,2%.

Летом эксперты Высшей школы экономики подсчитали, что с октября 2014 года по май 2017 года реальные доходы россиян обвалились на 19,2%.

Как отмечается в докладе ГУ ВШЭ ”Население России в 2017 году: доходы, расходы и социальное самочувствие”, с начала периода экономической нестабильности — ноября 2014 года — прирост потребительских цен к концу мая 2017 года составил 25,7%. При этом продукты питания подорожали на 28,5%, непродовольственные товары — на 26,2%, услуги — на 21,3%.

При этом абсолютное большинство жителей страны уверены: чтобы считаться богатым в России, достаточно получать зарплату в 100 тысяч рублей. 26% граждан и вовсе считают, что зарплата от 20 до 50 тысяч рублей — уже богатство.

Важнейшим моментом, который надо понимать, обсуждая вопросы среднего дохода в РФ, — это огромный разрыв как в номинальном размере, так и в восприятии ”безбедной жизни” жителями Москвы, Санкт-Петербурга и некоторых городов-миллионников и остальной России, обращает внимание Михаил Алтынов, директор по инвестициям ИК ”Питер Траст”.

Вряд ли возможно нанять хоть какого специалиста в Москве за 38 тыс.руб., за исключением низкоквалифицированного труда, а в провинции на эту зарплату выстроится очередь, ”средняя температура по больнице” здесь совершенно не подходит для анализа и выводов, отмечает эксперт.

В том, что разница между богатыми и бедными в России очень большая, по-прежнему уверены более 90% россиян, а вот с тем, что разрыв с годами растет, соглашаются только 74%, в то время как в 2011 году так думали 80% респондентов.

По степени расслоения общества на богатых и бедных (Индекс Джини) Россия находится примерно на одном уровне с Кот Д'Ивуаром, Мадагаскаром, Аргентиной и США.

Расслоение по доходам в России высоко, но так же дела обстоят во многих странах нашего уровня экономического развития и даже уровнем выше, отмечает аналитик ”Алор Брокер” Кирилл Яковенко.

Большинство опрошенных уверены, что прослойка богатых составляет не более 10% от общего населения страны, а бедных — 58%. В среднем ”бедными” россияне называли тех соотечественников, у которых ежемесячная зарплата ниже 12 тысяч рублей.

При этом статистические данные показывают, что респонденты ФОМ даже чуть завышают долю ”богатых”. По подсчетам Росстата, в 2016 году среднедушевые доходы выше 70 тысяч рублей имело всего 7,3% населения.

Интересно отметить, что мнение россиян о бедных и богатых мало чем отличается. Так, большинство участников исследования ФОМ уверены, что богатство способствует развитию худших качеств в человеке, 37% опрошенных говорят то же самое о бедности. Четверть россиян считают, что уровень дохода на качества людей не влияет.

При этом 63% россиян считают, что большой разрыв в доходах мешает развитию страны.

Расслоение по доходам действительно приводит к тому, что перестают работать социальные лифты, что должности начинают передаваться по наследству, однако абсолютный уровень зарплаты в 38 или 50 или 100 тысяч рублей не гарантирует стабильно высокого уровня жизни, потому что девальвации и кризисы периодически обесценивают эти цифры, отмечает Яковенко.

По данным Международной организации труда, по уровню зарплат Россия занимает 51 место среди 71 страны, находясь между Китаем и Бразилией. По оценке международной организации, средняя зарплата в России в 2016 году составляла $570. Лидером по этому показателю стал Люксембург, где средний ежемесячный доход работника достигает $3722, далее идут Норвегия и США с результатами в $3654 и $3263 соответственно. На последнем месте Сирия с зарплатой в $112.