МЧС завершило спасательную операцию в Магнитогорске. Найдены тела 39 погибших

МЧС завершило спасательную операцию на месте взрыва в Магнитогорске. Как заявил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян, под обломками больше нет людей. Утром 4 января губернатор Челябинской области Борис Дубровский сообщил, что все 39 погибших опознаны.