МЧС завершило спасательную операцию на месте взрыва в Магнитогорске. Как заявил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян, под обломками больше нет людей. Утром 4 января губернатор Челябинской области Борис Дубровский сообщил, что все 39 погибших опознаны.
© Sputnik / Scanpix

Число погибших составило 39 человек.

"Мы извлекли сегодня последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС завершает спасательную операцию", — сказал Чуприян, уточнив, что опознаны 38 тел.

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