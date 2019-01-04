МЧС завершило спасательную операцию на месте взрыва в Магнитогорске. Как заявил первый заместитель главы МЧС РФ Александр Чуприян, под обломками больше нет людей. Утром 4 января губернатор Челябинской области Борис Дубровский сообщил, что все 39 погибших опознаны.
Число погибших составило 39 человек.
"Мы извлекли сегодня последнее, 39-е тело, гарантируем, что больше в здании людей нет. МЧС завершает спасательную операцию", — сказал Чуприян, уточнив, что опознаны 38 тел.
Зарегистрированные (0) Анонимные (4)
При пожаре в Новгородской области погибли шесть человек, включая детей (1)
В ночь с 3 на 4 января в деревне Большое Боротно...
МИД РФ подтвердил, что у арестованного за шпионаж Пола Уилана есть британский паспорт
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова...
Кто должен возглавить союзное государство? Лукашенко победил Путина в голосовании на сайте "Эхо Москвы" (50)
Радиостанция "Эхо Москвы" решила провести голосование...
МЧС завершило спасательную операцию в Магнитогорске. Найдены тела 39 погибших (4)
МЧС завершило спасательную операцию на месте взрыва в...
”Бог второй раз жизнь дал": в Магнитогорске девочке удалось спастись за минуту до трагедии (2)
Родственница погибшего при взрыве в Магнитогорске...
TOP новостей
Зимние праздники в Литве закончились – ждет "черный" январь (73)
Рождественские подарки, щедро накрытые столы,...
Расследование DELFI. Решение власти, о котором не сообщили (8)
Выяснилось, почему бастовавшие в течение 6 недель...
Синоптики предупреждают: зима покажет себя во всей красе
Погода в Литве останется зимней, обещают сильный снег,...
Выясняются обстоятельства смерти мужчины на территории больницы: пациент сам просил отпустить его домой (29)
Каунасская полиция выясняет обстоятельства смерти...
На сына Бразаускене в суд подал отец: решается вопрос имущества (7)
Вильнюсский участковый суд вскоре откроет дело о...