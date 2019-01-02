"Спасатели услышали плач. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан", — написал Дубровский. Как отмечает "Верстов.Инфо", плач ребенка услышали собаки.
В МЧС "Интерфаксу" рассказали, что это девочка. При этом тетя десятимесячного Ивана Фокина сказала "74.ru", что спасатели нашли ее племянника. Губернатор Дубровский также сообщил, что спасатели нашли мальчика.
Состояние ребенка оценили как тяжелое. У него зафиксировали серьезное обморожение и закрытую черепно-мозговую травму. Ребенка решили эвакуировать в Москву.
По данным на утро 2 января, спасатели достали из-под завалов дома в Магнитогорске тела 21 погибшего, сообщает МЧС. Таким образом, 20 человек остаются пропавшими без вести.
МЧС также сообщает, что остальные подъезды дома после обследования диагностическими комплексами "Стрела-П" признаны пригодными для проживания.
В ночь на 2 января в Магнитогорске был оцеплен и эвакуирован жилой дом. Некоторые жильцы говорили, что эвакуацию им объяснили угрозой взрыва. Официальных комментариев по поводу случившегося не было.
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