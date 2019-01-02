В Магнитогорске спасатели нашли под завалами живого 11-месячного ребенка, написал в телеграме губернатор Челябинской области Борис Дубровский. Сейчас для него готовят реанимацию.
© AP / Scanpix

"Спасатели услышали плач. Ребенка спасло то, что он был в кроватке и тепло укутан", — написал Дубровский. Как отмечает "Верстов.Инфо", плач ребенка услышали собаки.

В МЧС "Интерфаксу" рассказали, что это девочка. При этом тетя десятимесячного Ивана Фокина сказала "74.ru", что спасатели нашли ее племянника. Губернатор Дубровский также сообщил, что спасатели нашли мальчика.

Статьи по теме:
Число жертв взрыва в Магнитогорске возросло до восьми человек  (59)
Почему в жилых домах в России регулярно взрывается газ? Мнение эксперта  (44)

Состояние ребенка оценили как тяжелое. У него зафиксировали серьезное обморожение и закрытую черепно-мозговую травму. Ребенка решили эвакуировать в Москву.

По данным на утро 2 января, спасатели достали из-под завалов дома в Магнитогорске тела 21 погибшего, сообщает МЧС. Таким образом, 20 человек остаются пропавшими без вести.

МЧС также сообщает, что остальные подъезды дома после обследования диагностическими комплексами "Стрела-П" признаны пригодными для проживания.

В ночь на 2 января в Магнитогорске был оцеплен и эвакуирован жилой дом. Некоторые жильцы говорили, что эвакуацию им объяснили угрозой взрыва. Официальных комментариев по поводу случившегося не было.

Медуза
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

В Магнитогорске из-за взрыва газа обрушился подъезд жилого дома: eсть погибшие, судьба десятков человек неизвестна (198)

В Магнитогорске после взрыва бытового газа произошло...

ВИДЕО: В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека (4)

Губернатор Челябинской области РФ Борис Дубровский...

Обрушение дома в Магнитогорске: версия теракта (12)

В расследовании частичного обрушения дома в...

Россия

ФОТО: под Екатеринбургом в новогоднюю ночь опрокинулись 18 вагонов с углем (10)

В Свердловской области ранним утром 1 января в недалеко...

Обрушение дома в Магнитогорске: версия теракта (12)

В расследовании частичного обрушения дома в...

ВИДЕО: В результате пожара в маршрутке в Магнитогорске погибли три человека (4)

Губернатор Челябинской области РФ Борис Дубровский...

Новогоднее обращение президента России получило немало отрицательных откликов в интернете (43)

Дорогие россияне поставили президенту массу дизлайков...

МЧС РФ: под завалами в Магнитогорске нашли живого 11-месячного ребенка и тела 19 погибших (18)

В Магнитогорске спасатели нашли под завалами живого...

TOP новостей

В Литве вступила в силу новая налоговая реформа: проверьте свою зарплату (11)

С 1 января в Литвы вступила в силу новая налоговая...

Сын Прунскене: в деле о шпионаже меня допрашивали, но под арест не брали (5)

В конце прошлого года правоохрана сообщила о том, что...

В Литве публично объявляют цены на продукты в магазинах (5)

С 1 января в Литве начали публично объявлять цены на 20...

Лекарства на АЗС и в магазинах еще не появились: мешают ограничения

С 1 января 2019 года в Литве вступили в силу поправки к...

Вильнюсская полиция продает с аукциона машины и сено (2)

Вильнюсская полиция 3 января проведет аукцион, на...