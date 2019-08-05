"Большая часть природных пожаров возникала вблизи дорог", — сказал Кобзев, выступая на рабочем совещании в Госдуме.
В свою очередь, и. о. главы Рослесхоза Михаил Климов заявил, что лесные пожары в контролируемых зонах начались из-за сухих гроз, прошедших в регионе.
По данным на 5 августа, площадь природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке составляла 2,3 миллиона гектаров, в зону задымления попадали более 600 населенных пунктов.
Режим ЧС из-за пожаров объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. К тушению привлечены силы Минобороны.
Счетная палата оценивает ущерб от природных пожаров в 2,4 миллиарда рублей за полгода, то есть без учета июля, когда в России были зафиксированы самые масштабные возгорания.
ВИДЕО: в Красноярском крае на территории воинской части произошли взрывы и пожар (12)
На территории воинской части в Красноярском крае...
МЧС РФ назвало главной причиной пожаров в Сибири неосторожное обращение с огнем (3)
Основная причина лесных пожаров в Сибири —...
"Левада-центр": россияне лучше относятся к советской власти, чем к нынешней (12)
Жители РФ гораздо более положительно относятся к...
В Санкт-Петербурге прошла акция в поддержку сестер Хачатурян
Сотни петербуржцев пришли выступить против домашнего...
Разгоном акции протеста в Москве 3 августа руководил и бывший командир киевского "Беркута" (11)
В числе командиров силовиков, которые сегодня...
TOP новостей
Самые большие проблемы Литвы: эмиграция не попала в 5 главных (92)
Нынешнее правительство Литвы , в первую очередь, должно...
Barclays покидает Литву: пожалуйста - за субсидии, спасибо - за хорошие зарплаты (12)
Работодатель с хорошей репутацией, предлагавший...
Должники в Литве нашли способ ухода от приставов: арест счета больше не страшен (6)
По мере расширения сектора финансовых технологий...
Литовская полиция начала расследование в связи с табличкой на памятнике Кудирке (3)
Полиция начала административное делопроизводство в...
В Литве меняется порядок оправдания пропущенных уроков: что делать родителям (3)
С 1 сентября 2019 года в Литве перестанет действовать...