Основная причина лесных пожаров в Сибири — неосторожное обращение с огнем. Об этом, сообщает РИА Новости, заявил замглавы МЧС РФ Игорь Кобзев.
Rusijos Chakasijoje siautė pražūtingas gaisras
© AP/Scanpix

"Большая часть природных пожаров возникала вблизи дорог", — сказал Кобзев, выступая на рабочем совещании в Госдуме.

В свою очередь, и. о. главы Рослесхоза Михаил Климов заявил, что лесные пожары в контролируемых зонах начались из-за сухих гроз, прошедших в регионе.

По данным на 5 августа, площадь природных пожаров в Сибири и на Дальнем Востоке составляла 2,3 миллиона гектаров, в зону задымления попадали более 600 населенных пунктов.

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Режим ЧС из-за пожаров объявлен в Иркутской области, Красноярском крае, Бурятии и Якутии. К тушению привлечены силы Минобороны.

Счетная палата оценивает ущерб от природных пожаров в 2,4 миллиарда рублей за полгода, то есть без учета июля, когда в России были зафиксированы самые масштабные возгорания.

Медуза
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