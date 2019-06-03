Замглавы МЧС РФ Виктор Яцуценко сообщил утром 3 июня, что число пострадавших в результате взрыва на пороховом заводе в Дзержинске Нижегородской области выросло до 116 человек. 18 из них госпитализированы. Самые серьезные травмы, по данным нижегородского СМИ "В городе N", получила женщина, которая находится в тяжелом состоянии.
Nukentėjusių per sprogimus Rusijos sprogmenų gamykloje padaugėjo iki 116
© Itar-Tass / Scanpix

"Пострадали 116 человек, 18 из них госпитализированы", – доложил представитель МЧС на селекторном совещании в министерстве в понедельник.

Источник в ГУ МЧС Нижегородской области сообщил, что взрывы в Дзержинске повредили более 50 зданий, как на территории завода "Кристалл", так и в городе. Среди них ДЮСШ №1, школа №18, детсад № 143 и два дома по улице Чапаева.

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"На территории завода полностью разрушено пять зданий (три склада и два производственных здания на общей площади 800 кв. метров). Еще порядка 50 объектов повреждено, считая разбитые стекла, посыпавшуюся штукатурку – то есть повреждения не капитального характера", – сказал чиновник.



Глава Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что жителям Дзержинска, пострадавшим при взрыве и попавшим в больницу, выплатят по 150 тысяч рублей.

Взрыв на пороховом заводе "Кристалл" в Дзержинске произошел днем 1 июня. Ранее сообщалось, что ранения осколками и другие травмы получили 44 сотрудников завода. Взрыв полностью разрушил здание одного из цехов, где, по предварительной информации, хранились боеприпасы, а также склада готовой продукции. Региональное управление СК России возбудило уголовное дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов" (ч. 1 ст. 217 УК РФ).

В апреле на заводе "Кристалл" произошел другой взрыв, который полностью уничтожил цех № 54. Тогда, по неподтвержденным данным, причиной взрыва стал поджог алюминиевой пудры, используемой для авиационных изделий. В августе 2018 года еще один взрыв произошел на другом оборонном заводе в Дзержинске при утилизации мин: там погибли три человека.

АО "ГосНИИ "Кристалл" более 60 лет занимается созданием и внедрением технологий получения взрывчатых веществ и производством изделий из них для военной техники и других отраслей промышленности. В 2011 году он акционировался и начал работу под управлением холдинговой компании промышленности боеприпасов и спецхимии ОАО "Научно-производственный концерн "Технологии машиностроения", учрежденной госкорпорацией "Ростехнологии".

"Настоящее время"
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