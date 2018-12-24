"Издается указ президента, в соответствии с которым они настаивают, чтобы Украинская православная церковь в течение четырех месяцев была перерегистрирована и названа Московской. Они [власти Украины] просто ведут дело до бойни, до гражданской войны", — считает Матвиенко.

Ситуацию вокруг церкви на Украине председатель Совфеда назвала преступлением. "Светские власти грубо вмешались в духовную деятельность Украинской православной церкви, силой собрали каких-то священников, которые кричат нацистские лозунги", — заявила она.

Матвиенко также не исключила, что Киев может организовать в преддверии выборов на Украине провокации на границе с Крымом или в Донбассе. По ее мнению, таким образом власти страны хотят повлиять на итоги выборов.

"И они уже просто доводят до — я не знаю какого — психологического состояния свой народ, когда каждый день говорят, что "Россия готовится напасть на Украину", "Россия — агрессор", "Россия готовит войну", "будет война". Они уже просто ввели в такой ступор, такой страх людей, что там другого-то ничего светлого нет", — добавила она.

В Киеве 15 декабря состоялся объединительный собор, в котором приняли участие представители УПЦ Киевского патриархата (РПЦ считает эту структуру раскольнической) и других представителей православного духовного сообщества Украины. Его итогом стало избрание главы новой православной церкви Украины — митрополита Епифания. По словам митрополита, новая церковь будет самоуправляемой и не будет подчиняться Константинопольскому патриархату.

РПЦ и УПЦ Московского патриархата не признали итоги объединительного собора, назвав его "канонически ничтожным". В Кремле заявили, что в церковном конфликте напрямую участвует Петр Порошенко, отметив, что раскольническая деятельность в Украине "плотно перемешана с политикой". Сам президент Украины заверил, что не будет оказывать давление на верующих, выбравших церковь, сохраняющую единство с РПЦ.