"Все матери любят своих детей, хотят им свободы и счастья. Мне трудно судить о степени вины собственного сына, хотя я знаю его как мирного гражданина и человека, увлеченного своей профессией - кинорежиссурой. Не буду Вас убеждать в невиновности Олега, хотя сама в это верю. Просто скажу, что он никого не убивал", - говорится в обращении, датированном 22 июня.

"Он уже отсидел четыре года в тюрьме. Его ждут дети, младший сын страдает аутизмом. Им плохо без него. Они никогда не будут счастливы без отца", - отмечает Людмила Сенцова.

В середине мая Сенцов объявил бессрочную голодовку с требованием отпустить всех украинцев, незаконно удерживаемых в РФ. Он продолжает голодать до сих пор, уже 61 день.

В 2015 году Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории Крыма террористического сообщества. По версии следствия, весной 2014 года его участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России". Сенцов своей вины не признал.

Объявленный сообщником Сенцова Александр Кольченко получил 10 лет лишения свободы. Еще два фигуранта дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, были осуждены на семь лет заключения каждый. Летом 2016 года Афанасьева и другого осужденного в России украинца, Юрия Солошенко, обменяли на двух журналистов из Одессы.

Сенцов 14 мая в колонии "Белый медведь" в Лабытнанги в Ямало-Ненецком автономном округе, где он отбывает наказание, начал бессрочную голодовку, добиваясь освобождения из российских колоний и тюрем 64 человек, которых на Украине считают политзаключенными.

Адвокат Сенцова Дмитрий Динзе заявлял, что его подзащитный просить Путина о помиловании не планирует. Ранее в поддержку режиссера с требованием освободить его выступали многие всемирно известные деятели культуры, включая Педро Альмодовара, Аки Каурисмяки, Кена Лоуча, Даниэля Ольбрыхского, Бертрана Тавернье, Анджея Вайду, Вима Вендерса, Кшиштофа Занусси.

26 июня генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд направил официальную просьбу президенту России помиловать украинского режиссера Сенцова. В Кремле в ответ заявили, что письмо Ягланда не может служить основанием для помилования. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что процедура помилования четко прописана в российском законодательстве.

По закону РФ, любой осужденный вправе лично обратиться к президенту с ходатайством о помиловании. Просьба в письменном виде подается через администрацию учреждения или органа, исполняющего наказание.