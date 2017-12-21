Суд признал Алехину виновной в нарушении порядка организации митинга. Алехина была задержана в среду у здания Федеральной службы безопасности в день, когда спецслужба отмечала свое 100-летие.

Алехина и еще одна активистка Ольга Борисова привязали баннер "С днем рождения, палачи" к решетке здания ФСБ. Борисовой удалось избежать задержания.

Вместе с ней задержали двух снимавших акцию фотографов — Дениса Бочкарева и Андрея Золотова. Золотова освободили в среду. Бочкарев и Алехина провели ночь в ОВД "Мещанское". Дело Бочкарева еще рассматривается, сообщает "Медиазона".

Как пишет "Медиазона", на заседании суда адвокат спросил Алехину, были ли ее действия направлены на "фотосессию с подарком для сотрудников ФСБ". На что та ответила, что не хотела кому-нибудь помешать пройти в здание.

Несколько часов после задержания Алехиной у здания ФСБ прошла еще одна акция с участием православного активиста Дмитрия Энтео. На стены здания наклеили стикеры со словами "Здесь чекисты убивали людей", после чего Энтео разбил бюст Феликса Дзержинского, сообщал телеканал "Дождь".

По итогам второй акции задержали корреспондента "Дождя" Владимира Роменского и оператора Владимира Комиссарова. Самого Энтео не задерживали. Журналистов отвезли в ОВД "Красносельский" и через несколько часов освободили.

В 2012 году Мария Алехина вместе с другими участницами Pussy Riot была приговорена к двум годам лишения свободы по статье о хулиганстве за участие в акции в храме Христа Спасителя. В декабре 2013 года активистка вышла на свободу по амнистии, объявленной Госдумой в связи с 20-летием Конституции.

После освобождения из колонии Алехина занялась правозащитной деятельностью и стала одной из основательниц интернет-издания "Медиазона", посвященного новостям о заключенных, судах и правоохранительных органах в России.