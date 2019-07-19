Мальчик из Иркутской области сообщил Владимиру Путину, что его детский сад «утонул». Видео со встречи опубликовало РИА Новости. Президент посетил центр для временного размещения жителей региона, пострадавших от наводнения.
Potvynis Irkutske
© Itar-Tass / Scanpix

Путин спросил ребенка, готовится ли он «идти в садик». «Да, он утонул, но его ремонтируют», — ответил мальчик. Также он рассказал, что его родители готовят «праздник» в честь приезда президента.

Статьи по теме:
В результате паводка и оползней в Индонезии погибли десятки человек
В Литве за июнь этого года утонули 32 человека  (2)


Путин прибыл в Иркутскую область ранее 19 июля. В пресс-службе Кремля сообщили, что президент осмотрел затопленные районы и планирует провести совещание, на котором обсудит меры по ликвидации последствий наводнения.

Наводнение в Иркутской области произошло в конце июня из-за паводков. В результате погибли 24 человека.

Телеканал "Дождь"

Россия

Мальчик из Иркутской области ответил Путину, что случилось с детским садом: "Он утонул" (7)

Мальчик из Иркутской области сообщил Владимиру Путину...

На Ибице трехлетняя девочка из России наглоталась наркотиков (2)

Маленькая девочка из России случайно проглотила...

В Петербурге вслед за Калининградской областью введут электронные визы

Режим электронной визы будет введен на территории...

Спецкомиссия Росавиации расследует инцидент с Boeing в Шереметьево

Взлет самолета Boeing 737 компании Nordwind Airlines прервали...

Первый компьютерный мультфильм тайно сняли в СССР в 1968 году (2)

Самый первый в мире компьютерный мультфильм был снят в...

TOP новостей

Легендарные домики в Швянтои: экономные люди могут недорого прожить здесь всю неделю (56)

Лето – настоящее время отпусков, жители Литвы ищут,...

Жители калининградского курорта о туристах из Литвы: они приезжают ради дешевого алкоголя (99)

Светлогорск считается основным курортом...

Задержанный в Литве по делу о "грязной нефти" российский предприниматель попросил политического убежища (25)

Сотрудники литовской полиции задержали в Вильнюсе...

Житель Литвы попал в абсурдную ситуацию: покойный отец купил автомобиль и совершил ДТП (4)

Один штраф за другим, разные города, разные марки машин,...

Треть ДТП в Литве совершают молодые водители (4)

Молодые водители совершают треть всех ДТП в Литве ....