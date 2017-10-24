"Ох, представляю, сколько дерьма огребу. И все же. Патриоты приходят в бешенство когда имена Гитлера и Сталина ставят рядом. Либералы твердят - вот немцы сумели отречься от наследия Гитлера - и вот как возродились. Россия так и не отреклась от Сталина - вот и расхлебываем. Одна маленькая деталь: Сталин выиграл войну, Гитлер ее просрал. Ну чисто гипотетически - представьте на секунду, что случилось бы наоборот. Что бы звучало? Похоже, история, как и природа, не имеет отношения к нравственности", - написал А.Макаревич.
"Я не о том, кто хуже. Оба хуже. Я о том, что для нации победа и поражение", - добавил он ниже в комментарии.
Публикация А.Макаревича нашла большой отклик у пользователей фейсбука, люди охотно комментировали его слова. Вот один из комментариев:
"Не огребёте, Андрей. Вы правы, СССР во главе со Сталиным победил, и поэтому Сталин до сих пор на коне для огромного количества народа, лишённого воображения и не представляющего. что значит быть арестованным и расстрелянным ни за что", - прокомментировала слова А.Макаревича Марина Птушкина.
А.Макаревич уже не раз резко высказывался по поводу текущей ситуации в России, в связи действиями российских властей или знаковыми событиями. Также он критиковал действия России на Украине, в связи с чем подвергся критике в российских прокремлевских СМИ.
Например, недавно он раскритиковал "бездарный и уродливый" памятник конструктору стрелкового оружия Михаилу Калашникову, появившийся в Москве и признался, что от слова "патриотизм" его тошнит.
Также А.Макаревич известен несколькими едкими песнями, одна из них была им представлена в 2013 году и была посвящена российским законам и властям.
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