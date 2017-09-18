«У меня нет рецепта, что делать с ситуацией, которая сложилась в стране. По возможности не психовать, от истерики уж точно никому лучше не будет», — написал Макаревич.
Он подчеркнул, что подписи под письмами в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова, в том числе и письмо режиссера Ивана Вырыпаева, ничего не меняют. «С трудом представляю, чтобы президент прочитал, растрогался и дал делу обратный ход», — сказал Макаревич.
Он отметил, что «отправная дочка массового безумия» — это конфликт на Украине, который как будто «выпустил бесов» в обществе. По мнению Макаревича, это процесс, который можно обратить только с очень большим трудом.
«Все идет от власти, к сожалению. Она у нас исключительно аморальна и цинична (…) Оказалось, что наших людей крайне легко развести на ненависть», — подчеркнул Макаревич.
Режиссера Кирилла Серебренникова отправили под домашний арест в конце августа по обвинению в хищении 68 миллионов рублей бюджетных денег, которые Минкультуры выделило на реализацию театрального проекта «Платформа». Им занималась «Седьмая студия», которую основал Серебренников. Кроме него, по делу о мошенничестве проходят бывшие руководители студии — генпродюсер Алексей Малобродский, гендиректор Юрий Итин и главный бухгалтер Нина Масляева.
Макаревич призвал "не психовать" после дела Серебренникова
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