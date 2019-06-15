МАК опубликовал доклад о крушении SSJ-100 в Шереметьево

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) в пятницу, 14 июня, опубликовал предварительный отчет о катастрофе самолета Sukhoi Superjet 100, произошедшей 5 мая в московском аэропорту Шереметьево. Документ содержит информацию о ходе полета, данные с наземных и бортовых средств контроля, результаты проведенных исследований.

По данным МАК, на лайнере были обнаружены повреждения, характерные для следов от удара молнии. Предполагается, что после него автопилот отключился, системы самолета перешли на ручное управление, связь лайнера с землей была на некоторое время нарушена. Несмотря на эти проблемы, командир самолета оценивал ситуацию как штатную.

Перед аварией самолет три раза коснулся взлетно-посадочной полосы, говорится в документе. При этом к моменту третьего касания основные стойки шасси уже были частично разрушены, после чего произошло "дальнейшее разрушение конструкции самолета с разливом топлива и пожаром".

При крушении SSJ-100 погиб 41 человек

Пассажирский самолет SSJ-100 авиакомпании "Аэрофлот" 5 мая выполнял рейс Москва - Мурманск. Вскоре после вылета экипаж запросил аварийную посадку. После жесткого приземления с полными баками возник пожар, огонь полностью охватил хвостовую часть самолета. Из 78 пассажиров и членов экипажа спаслись 37 человек.