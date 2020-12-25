"Всем привет. У меня заклеили камеру на площадке и сейчас взломали дверь на площадке - я слышала как ее ломали. Стучат в дверь, говорят, что пришла полиция. Видимо, обыск у меня будет дома. У меня еще ни разу не было личного обыска, ну, все бывает в первый раз. Видимо, потому что я приходила к отравителю Навального Кудрявцеву недавно", - написала Соболь.

Спустя примерно 40 минут в Twitter Соболь появилось сообщение о том, что она перестала выходить на связь. "Ее мужу и дочери разрешили покинуть квартиру", - говорится в сообщении. В Twitter"Навальный LIVE" сообщается, что Соболь увезли на допрос в Следственный комитет, в ходе обыска в ее квартире изъяли всю технику.

Позднее директор ФБК Иван Жданов сообщил, что в отношении Соболь возбудили уголовное дело по части 2 ст. 139 УК РФ (нарушение неприкосновенности жилища с применением насилия или с угрозой его применения). Санкция по этой статье предусматривает штраф в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на тот же срок. Официального комментария на этот счет пока нет.

Основатель ФБК Алексей Навальный предположил, что к Соболь пришли с обыском "по делу о звонке в дверь отравителю из ФСБ". Он также напомнил, что звонил не только Кудрявцеву, но и другим участникам группы причастных к его отравлению. "Некоторым от своего имени, некоторым нет. Когда я говорил, что я Навальный, разговоры длились по 15 секунд. Кто-то меня узнал по голосу, не скажу, кто именно. Уверен: если бы я позвонил всем с этой смехотворной историей про помощника Патрушева, заговорил бы не только Кудрявцев", - заявил Навальный на Youtube.

"После того, как мы выложили разговор с Кудрявцевым, ФСБ заявила о подделке, но не уточнила, что именно подделка. Звонка не было? Кудрявцев не настоящий? Тогда покажите настоящего. Это было заявление не нам, это заявление Путину, потому что Путина отхлестали этими синими трусами", - добавил Навальный.

21 декабря полиция задержала Любовь Соболь после того, как она пришла в квартиру Константина Кудрявцева - предполагаемого соучастника отравления политика Алексея Навального. Соболь собирались допросить в рамках доследственной проверки по статье УК РФ о нарушении неприкосновенности жилища, но она отказалась от показаний. Ее признали виновной в неповиновении полицейскому и назначили административный штраф в одну тысячу рублей.