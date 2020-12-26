Следственные действия с участием юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь растянулись практически на сутки. Об этом в субботу, 26 декабря, сообщила в Facebook член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович после посещения изолятора временного содержания на улице Петровка, где находится соратница оппозиционера Алексея Навального.

"Вчера целый день на протяжении почти 16 часов с ней (Соболь. - Ред.) проводили следственные действия", - рассказала Литвинович. По ее словам, состоялся ряд очных ставок, в том числе, с тещей Константина Кудрявцева - Галиной Субботиной. Ставка с тещей Кудрявцева проходила 25 декабря в 22.00. Любовь Соболь и ее адвокат возражали против следственных действий "в такое позднее время, но им отказали".

Как заявила Литвинович "МБХ Медиа", Соболь допрашивали пять раз в течение 16 часов, а затем перевели в статус подозреваемой. Суд по мере пресечения будет не раньше понедельника, добавила Литвинович.

По версии Навального, Субботиной в собственность передана квартира, рядом с которой Соболь 21 декабря ждала Кудрявцева, чтобы задать ему несколько вопросов. Сам оппозиционер 21 декабря обнародовал запись телефонного разговора с Константином Кудрявцевым, военным химиком из Института криминалистики ФСБ, упомянутым в расследовании Bellingcat и The Insider. Кудрявцев в почти часовой беседе рассказал подробности покушения на российского политика. ФСБ назвала запись разговора провокацией и подделкой.

Литвинович: дело ведут шесть следователей

Всего по делу о нарушении неприкосновенности жилища было назначено восемь экспертиз, указала член ОНК. По ее словам, дело Соболь ведут шесть следователей. Марина Литвинович уточнила, что юрист ФБК содержится в камере на трех человек, с двумя соседками, "держится нормально". У нее отобрали маску, чтобы провести анализ ДНК, добавила Литвинович.

Ранее, 25 декабря, Любовь Соболь задержали на 48 часов после целого дня допроса в Следственном комитете.

Соболь грозит до двух лет тюрьмы

Уголовное дело было возбуждено после того, как Соболь позвонила в дверь предполагаемого соучастника отравления Навального Константина Кудрявцева. Дело открыто по части 2-й статьи 139 УК РФ - "незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения".

Согласно УК, такое деяние наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей, или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Утром 25 декабря Соболь увезли на допрос в Следственный комитет после обыска, проведенного в ее квартире. При этом была изъята вся техника.