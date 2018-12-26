Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились провести еще одну встречу до Нового года - "для принятия решений, которые не терпят отлагательств".

Об этом по итогам продлившихся более четырех часов переговоров в Кремле заявила во вторник, 25 декабря, пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

Присутствие журналистов форматом не предполагалось. Заявления Эйсмонт и первого вице-премьера РФ Антона Силуанова после встречи свелись к констатации договоренностей о сближении позиций "по всем вопросам".

В числе обсуждавшихся тем значились, в частности, работа белорусского нефтеперерабатывающего сектора, предпринимаемый Россией налоговый маневр в нефтяной отрасли, а также анализ договоренностей в рамках Союзного государства.

Минск и Москва создадут рабочую группу

Как следовало из слов Силуанова, добиться пересмотра стоимости поставок голубого топлива в 2019 году Лукашенко не удалось.

"По вопросу ценообразования на газ мы должны определиться за следующий период и, начиная с 2020 года, выработать предложения по формированию цен на этот вид энергии", - подчеркнул заместитель премьера.

Он также констатировал, что в целях урегулирования имеющихся вопросов принято решение о создании рабочей группы, которая будет "состоять из представителей правительства".

Дату встречи согласуют

Накануне встречи 25 декабря Лукашенко выступил с заявлением, в котором подчеркнул, что переговоры по ценам на газ планируется завершить до наступления 2019 года.

Когда состоится заявленная во вторник встреча, пока неясно. По словам Эйсмонт, ее предстоит согласовывать дополнительно, "с учетом графиков глав государств".

В октябре министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что Россия с ноября 2018 года до конца 2019 года не будет поставлять Беларуси бензин, дизельное топливо и мазут. Он объяснил приостановку поставок условиями подписанного ранее соответствующего индикативного баланса - документа, устанавливающего объемы поставки нефтепродуктов.