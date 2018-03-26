По окончании президентского срока Путин может занять какой-то другой пост. При этом не исключается вариант с созданием специальной должности под него, на которой он сможет править до конца своих дней, считает профессор Высшей школы экономики Николай Петров.

"Власть передадут из рук Путина-президента в руки Путину на другой должности. Мы увидим ослабление института президентства, а Путин может стать кем-то наподобие аятоллы — лидер с неоспоримой позицией", — предполагает Петров.

Политтехнолог и консультант предвыборного штаба Ксении Собчак Станислав Белковский в разговоре с LTV сказал, что Путин не хочет отказываться от власти, поскольку боится за свою и безопасность: "Он помнит судьбу бывшего диктатора Чили Аугусто Пиночета, он боится повторить путь Муаммара Каддафи. Сейчас его неприкосновенность гарантирует то, что он лидер ядерной державы. Но как только он перестанет быть таковым, кто будет его защищать?"

Результаты исследований, которые проводили независимые социологи, указывают, что жители России готовы смириться с вечным правлением Путина. Даже если во многих регионах результаты выборов сфальсифицированы, они соответствуют уровню поддержки новоизбранного президента.

Важную роль сыграла аннексия Крыма, отмечает "De facto". Несмотря на то, что после эйфории 2014 года рейтинги многих государственных и местных ведомств падают, а жителей не устраивает работа парламента и муниципальных властей, Путин сохраняет свою популярность.

Впечатление, что российские граждане поддерживают Путина, поскольку их удовлетворяет жизнь в стране, обманчиво, считает социолог "Левада-центра" Денис Волков. Наоборот, из-за государственной пропаганды Путин — популярный, поэтому народ и не винит его в своих проблемах.

"Это ни любовь к Путину, ни слепое поклонение, а рациональное и равнодушное смирение с тем, что есть — с правилами игры, с тем, что ничего лучше нет… И общество устраивает Путин", — объясняет Волков.