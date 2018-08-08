"По предварительной информации, хозяин расположенной рядом с местом трагедии гостиницы самостоятельно переделал ливневую канаву, - цитирует РИА "Новости" сообщение пресс-службы надзорного ведомства. - Отверстие в желобе, куда провалился ребенок, обычно накрывалось специальным щитом, который можно было убирать и вытаскивать застрявший мусор. В момент трагедии щита на месте не оказалось".

В настоящее время проводится проверка соблюдения требований законодательства о водоотведении и водоснабжении, а также о содержании муниципального имущества, добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, 3 августа в поселке Лазаревское в Сочи приехавшие из города Нижнекамска в Татарстане 7-летний Коля Мальков вместе с бабушкой шли по улице Октябрьской. У той стороны улицы, по которой они шли, нет тротуара, и после прошедших сильных ливней, затопивших многие улицы, вся проезжая часть дороги была как небольшая мелкая речка.

Внезапно мальчик провалился в открытый люк ливневой канализации, не увидев его под сильным водным потоком. Бабушка пыталась достать внука, но его унесло течением в море. Тело ребенка нашли спустя несколько часов неподалеку от берега спасатели.

Следственный комитет РФ возбудил по этому случаю уголовное дело по ч.1 ст. 109 ("Причинение смерти по неосторожности") УК РФ.

Власти Сочи назвали смерть мальчика стечением неблагоприятных обстоятельств. По данным пресс-службы администрации города-курорта, бабушка, сопровождавшая мальчика, должна была знать о наличии открытой ливневки, так как они "с внуком жили в гостинице напротив, женщина ориентировалась на местности и знала о наличии данного гидротехнического сооружения".

Ливневые канавы, представляющие собой траншеи открытого типа, были проложены в этом районе в начале 1960 годов. Такая ливневка должна быть открыта полностью, проект не предусматривает наличие каких-либо решеток, отметили в горадминистрации. Закрывать канавы решетками, по мнению мэрии, небезопасно, потому что их могут "сорвать потоки воды при залповых тропических ливнях", и это "может стать угрозой для жизни и здоровья людей".

Двусторонний тротуар не был предусмотрен при проектировании еще в советское время - тротуар проходит только с одной стороны Октябрьской улицы, противоположной траншее.

Главный инженер МУП Сочи "Водосток" Игорь Таравцов рассказал изданию "Кубанские новости", что в день трагедии открытый бетонный ливневой лоток сечением 70 на 70 см был наполнен водой. Произошло однократное превышение расчетной интенсивности, при которой ливневый коллектор пропустил лишь часть расхода дождевого стока, а остальная вода затопила дорогу, но это не является нарушением правил эксплуатации ливневых систем, отметил специалист.

Тело ребенка доставили самолетом в Татарстан для похорон на родине. В сентябре мальчик должен был пойти в первый класс.

Похожий случай произошел 15 июля в Туапсе, отмечает сайт "Юга.ру". 43-летний местный житель переходил дорогу с сыном на руках, поскользнулся и выронил мальчика. Ребенок упал в водосток и, когда его достали оттуда, уже не подавал признаков жизни. Следственный комитет проводит проверку по этому случаю.