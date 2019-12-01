Лишь половина ВИЧ-инфицированных в России получают лечение. Об этом академик РАН Вадим Покровский заявил в интервью "Интерфаксу" в воскресенье, 1 декабря.
По его словам, число заразившихся этим вирусом перешагнуло планку в миллион человек, это официальное количество выявленных заражений ВИЧ по данным Роспотребнадзора. За полгода этот показатель вырос на 47 тысяч человек. Параллельно растет смертность от СПИДа, в 2018 году умерли 37 тысяч человек. По словам Покровского, это рекордная цифра.
ВИЧ: группы риска в России
Согласно статистике, больше всего инфицированных ВИЧ в России среди мужчин от 30 до 35 лет, в этой группе до 4 процентов заражены ВИЧ. У женщин такая группа - в возрасте от 30 до 35 человек, в ней заражены 2-3 процента.
Чаще всего ВИЧ в 2019 году заражались при гетеросексуальных контактах - это произошло в 57 процентах случаев. 2-3 процента заразившихся - это мужчины, у которых был секс с мужчинами, остальные 40-41 процент - потребители наркотиков, отметил Покровский.
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