Общее число инфицированных ВИЧ в России растет, отметил академик РАН Вадим Покровский. По его словам, в прошлом, 2018 году рекордное количество человек умерли от СПИДа.
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Лишь половина ВИЧ-инфицированных в России получают лечение. Об этом академик РАН Вадим Покровский заявил в интервью "Интерфаксу" в воскресенье, 1 декабря.

По его словам, число заразившихся этим вирусом перешагнуло планку в миллион человек, это официальное количество выявленных заражений ВИЧ по данным Роспотребнадзора. За полгода этот показатель вырос на 47 тысяч человек. Параллельно растет смертность от СПИДа, в 2018 году умерли 37 тысяч человек. По словам Покровского, это рекордная цифра.

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ВИЧ: группы риска в России

Согласно статистике, больше всего инфицированных ВИЧ в России среди мужчин от 30 до 35 лет, в этой группе до 4 процентов заражены ВИЧ. У женщин такая группа - в возрасте от 30 до 35 человек, в ней заражены 2-3 процента.

Чаще всего ВИЧ в 2019 году заражались при гетеросексуальных контактах - это произошло в 57 процентах случаев. 2-3 процента заразившихся - это мужчины, у которых был секс с мужчинами, остальные 40-41 процент - потребители наркотиков, отметил Покровский.

Deutsche Welle

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