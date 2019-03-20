В России арбитражный суд отказал АО Липецкая кондитерская фабрика "Рошен" в признании незаконным решения инспекции ФНС о доначислении 285,9 миллиона рублей НДС за 2012 год, а также 26,2 миллиона рублей пеней и 49,4 миллиона рублей штрафа. Об этом сообщает Коммерсантъ.
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Разбирательство по этому поводу тянулось с октября 2015 года.

Согласно материалам дела, основанием для пересмотра размера налога стали работы по строительству кондитерской фабрики и распределительного центра в селе Косыревка, которые выполняло нижегородское ООО НПФ "Металлимпресс". По данным ФНС, расчет с генподрядчиком велся по завышенным ценам, что позволило фабрике получить необоснованную выгоду при возмещении НДС. Налоговая нашла фирмы-однодневки в цепочке контрагентов "Металлимпресса" и указала на транзитный характер перечисления средств, а также на недостоверные сведения в отчетных документах.

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В свою очередь, "Рошен" обратился в суд и попытался доказать добросовестность генподрядчика, а также ошибочность выводов строительно-технической экспертизы, которую провела ФНС.

Напомним, в апреле 2015 года по факту мошенничества с НДС при строительстве фабрики было возбуждено уголовное дело (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь шла о хищении порядка 180 млн руб. из бюджета РФ, которое удалось осуществить благодаря завышенным сметам субподрядчиков "Металлимпресса".

Активы фабрики арестованы по решению Басманного суда Москвы.

C 1 апреля 2017 года на Липецкой фабрике полностью остановлено производство. Также свою деятельность остановил торговый дом и склад готовой продукции. Мощности фабрики законсервированы. Украинская продукция Roshen не импортируется на территорию РФ, начиная с 2013 года.

Ранее в Roshen заявили, что налоговые органы РФ "грабят" фабрику в Липецке.

Украинская правда
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