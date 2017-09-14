Как сообщил Калинин в интервью "Медузе", 10 сентября в организацию поступило письмо, в котором говорилось, что "есть ребята, которые готовы показать всем этим кинопрокатчикам, что есть методы борьбы гораздо действеннее, чем поджоги и другое". По его словам, в послании говорилось, что "можно дестабилизировать всю инфраструктуру России" телефонными звонками, сообщает newsru.com

Первые звонки о заложенных бомбах поступили именно в кинотеатры, а уже потом неизвестные начали звонить в школы и торговые центры, отметил Калинин. В то же время лидер движения заверил, что его сторонники не имеют отношения к происходящему.

Об анонимном письме ХГ/СР сообщило накануне в посте в профиле Калинина в соцсети "ВКонтакте". В послании говорилось, что его авторы будут проводить некие "информационные атаки на кинотеатры и объекты инфраструктуры РФ" в рамках "общеправославной кампании" против фильма "Матильда", сообщили активисты.

Письмо было расценено в ХГ/СР "как информация частного порядка", однако после серии эвакуаций в организации его "естественным образом" связали с ними. "По причине того, что данные деяния квалифицируются законодательством РФ как телефонный терроризм, мы считаем нужным вновь и вновь напомнить российскому обществу о недопустимости выхода в широкий прокат фильма-провокации и обращаемся ко всем уполномоченным органам (с просьбой) принять меры и остановить эскалацию насилия, уже начавшую принимать необратимый характер!"- говорится в заявлении в профиле Калинина.

Как отметили в "Христианском государстве", все, о чем они предупреждали ранее, "сбывается в самых худших своих проявлениях" и "все это в итоге угрожает национальной безопасности России, на подрыв которой изначально и был рассчитан данный кинопродукт". Активисты призвали власти "найти и покарать истинных заказчиков провокации, стоящих за фильмом "Матильда".

Все "звучало как-то немножечко слишком заоблачно"

Отвечая на вопрос "Открытой России", почему ХГ/СР опубликовало заявление постфактум, когда волна сообщений о минировании уже пошла, Калинин пояснил, что им часто "много пишут частной информации" о том, что кто-то будет что-то "палить", но в итоге "иногда происходит то, что они пишут, иногда нет".

По словам главы организации, в упомянутом письме все "звучало как-то немножечко слишком заоблачно". "И зачем мне это выкладывать? Если они этого не сделают, я буду выглядеть как дурак. А сейчас, когда я вижу, что началось, когда мы видим, по какой причине это происходит - звонят-то в первую очередь в кинотеатры. А насчет остального - может быть, кто-то решил навредить России. И сейчас наряду с верующими людьми в это вклинивается какая-то гадкая сила", - пояснил он.

Напомним, начиная с 10 сентября в российских городах прошли массовые эвакуации школ, административных зданий, вокзалов, аэропортов и торговых центров. Во всех случаях власти принимают меры после поступления анонимных звонков о заложенных взрывных устройствах.

Первоначально пресса писала, что это могут быть учения силовиков, о которых федеральный центр приказал молчать. Однако позже выяснилось, что речь идет о массированных атаках злоумышленников, которые для звонков использовали IP-телефонию и зарубежные номера. Во многих регионах были возбуждены уголовные дела по статье 207 УК РФ о заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

Первым под удар попал Омск, затем шквал звонков обрушился на Уфу, Стерлитамак, Челябинск, Брянск, Пермь, Рязань, Петропавловск-Камчатский, Владивосток, Якутск, Красноярск, Магадан, Абакан, Томск, Архангельск, Иркутск.

Накануне проводимая неизвестными кампания ложного минирования добралась до Москвы. В столице за день были эвакуированы четыре вокзала, здания МГИМО и РЭУ им. Плеханова, а также несколько торговых центров. Сообщалось, что, по предварительным подсчетам, из-за действий "телефонных террористов" убытки бизнесменов превысили 170 млн рублей.

"Христианское государство" выступает против показа фильма "Матильда" Алексея Учителя, прокатное удостоверение которому выдало Министерство культуры. Картина должна выйти на экраны в конце октября, но некоторые кинотеатры, в том числе крупнейшие киносети, уже отказались от показов из-за поступающих угроз.

В числе самых яростных противников фильма - депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая проводит планомерную кампанию нападок на "Матильтду". Гонителям ленты Учителя не нравится, как в ней показан будущий российский император Николай II в эпоху его ухаживаний за балериной Матильдой Кшесинской. По мнению противников картины, царя, причисленного Церковью к лику святых, нужно показывать в соответствующем свете.

Ранее сообщалось, что деятели из организации "Христианское государство - Святая Русь" в своих интервью и публикациях открыто угрожают поджогом кинотеатров, которые решат показывать "Матильду". Накануне глава ХГ/СР Александр Калинин уточнил, что он и его движение лишь предупреждают о существовании деструктивных сил, недовольных фильмом Алексея Учителя и готовых выражать недовольство поджогом кинотеатров.