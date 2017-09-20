"Как раз по моему депутатскому запросу на имя Министра внутренних дел и Генпрокурора о принятии мер уголовно процессуального характера к лицам, радикально настроенным с признаками экстремизма (в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и прочее) приняты решения, оценку которым уполномочен давать надзорный орган", — сказала она.
Поклонская также заявила о необходимости признать сюжет фильма "Матильда" экстремистским материалом, "который собственно и приводит к проявлениям экстремизма со стороны задержанных лиц".
Ранее "Газета.ру" сообщила со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам, что Калинина задержали из-за его призывов сжигать кинотеатры.
Источник "Интерфакса" рассказал, что полиция задержала нескольких человек, в том числе Калинина, по делу о поджоге автомобилей возле офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина. Собеседник агентства отметил, что лидер "Христианского государства" опрашивается в рамках этого дела, но его статус на данный момент не определен.
В сентябре "Медуза" опубликовала интервью с Калининым, в котором он говорит, что если в кинотеатре покажут фильм "Матильда", "он сгорит". В связи с этим Добрынин обратился в ФСБ с просьбой проверить его высказывания на экстремизм.
Позже адвокат рассказал Дождю, что "вероятно, задержание Калинана – это совместная работа ведомств". Он отметил, что изначально направлял заявление о преступлении в МВД, но потом написал и жалобу в ФСБ — уже на бездействия полиции.
Задержанный за нападение на соратника Навального назвал удар трубой инсценировкой
Подозреваемый в нападении на главу московского штаба...
Лидер "Христианского государства" был задержан по запросу Поклонской (1)
Полиция задержала лидера организации "Христианское...
Говорухин назвал Моргана Фримена "идиотом" после его слов о России и США (7)
Режиссер, председатель комитета Госдумы РФ по культуре...
Путин обсудит на заседании клуба "Валдай" "созидательное разрушение" (1)
Международный дискуссионный клуб "Валдай" проведет...
WikiLeaks обвинил петербургскую компанию в слежке за россиянами
Сайт WikiLeaks опубликовал пакет документов о российской...
TOP новостей
Новейший прогноз: вскоре начнет сокращаться численность работающего населения (44)
Государство собирает больше налогов, а ближайшие...
Представитель торговцев о разнице в цене: тут нет ничего удивительного (4)
То, что в литовских магазинах Lidl кожаные куртки продают...
Президент Литвы в ООН: Кремль не способен побороть свою ненависть к Западу Представители России не стали слушать выступление президента Литвы (549)
Руководство России никак не может побороть свою...
Раскрыты подробности ракетного удара с вертолета на учениях "Запад-2017" (20)
Стали известны обстоятельства чрезвычайного...
В следующем году будут пересчитаны все пенсии (35)
Многие слышали, что на пенсию люди в будущем будут...