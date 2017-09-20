"Как раз по моему депутатскому запросу на имя Министра внутренних дел и Генпрокурора о принятии мер уголовно процессуального характера к лицам, радикально настроенным с признаками экстремизма (в том числе по факту распространения листовок о поджогах, угрозах и прочее) приняты решения, оценку которым уполномочен давать надзорный орган", — сказала она.

Поклонская также заявила о необходимости признать сюжет фильма "Матильда" экстремистским материалом, "который собственно и приводит к проявлениям экстремизма со стороны задержанных лиц".

Ранее "Газета.ру" сообщила со ссылкой на источник, близкий к правоохранительным органам, что Калинина задержали из-за его призывов сжигать кинотеатры.

Источник "Интерфакса" рассказал, что полиция задержала нескольких человек, в том числе Калинина, по делу о поджоге автомобилей возле офиса адвоката режиссера Алексея Учителя Константина Добрынина. Собеседник агентства отметил, что лидер "Христианского государства" опрашивается в рамках этого дела, но его статус на данный момент не определен.

В сентябре "Медуза" опубликовала интервью с Калининым, в котором он говорит, что если в кинотеатре покажут фильм "Матильда", "он сгорит". В связи с этим Добрынин обратился в ФСБ с просьбой проверить его высказывания на экстремизм.

Позже адвокат рассказал Дождю, что "вероятно, задержание Калинана – это совместная работа ведомств". Он отметил, что изначально направлял заявление о преступлении в МВД, но потом написал и жалобу в ФСБ — уже на бездействия полиции.