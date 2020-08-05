Личные данные избирателей РФ выставили на продажу в интернете

База на 1,1 млн строк, состоящая из личных данных пользователей, зарегистрировавшихся в июне для онлайн-голосования по поправкам в конституцию, оказалась выставлена на продажу в интернете. Как сообщает во вторник, 4 августа, газета "Коммерсант", каждая строка в этой базе оценивается в 1 доллар оптом и 1,5 доллара в розницу, а продавец гарантирует, что она "полностью свежая".

Сами по себе номера паспортов бесполезны, но могут пригодиться в связке с другими данными — именем, СНИЛСом и ИНН, а также кредитной историей гражданина, пояснил продавец в беседе с журналистом. Для примера хакер прислал скриншот такой объединенной базы с фамилией, именем, отчеством, ИНН и данными по зарегистрированным компаниям владельца паспорта.

Как удалось получить доступ к личным данным избирателей

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По словам мошенника, ему уже удалось продать личные данные 30 тысяч человек. Высокий спрос он при этом объяснил актуальностью базы.

Первым о возможности получить доступ к личным данным россиян, зарегистрировавшимся для участия в электронном голосовании, сообщило 9 июля онлайн-издание "Медуза". Тогда журналисты по открытой ссылке получили доступ к файлу degvoter.exe и базе данных db.sqlite, в которой находились закодированные паспортные данные избирателей. Сотрудники "Медузы" раскодировали этот файл и смогли считать паспортные данные граждан.

Онлайн-голосование по поправкам в Конституцию России



Голосование по поправкам в Конституцию России проходило с 25 июня до вечера 1 июля, причем принять участие в электронном голосовании, доступном только для жителей Москвы и Нижегородской области, можно было до 20.00 мск 30 июня. Всего в этих регионах для участия в онлайн-голосовании зарегистрировались 1 190 726 человек.

В сентябре 2019 года, после выборов в Мосгордуму, в ФБК оппозиционера Алексея Навального заявили, что получили полный список избирателей, зарегистрированных для электронного голосования в Москве. Новость о том, что личные данные участников онлайн-голосования по поправкам в конституцию всплыли в даркнете, Навальный прокомментировал риторическим вопросом: "Что ещё должно случиться, чтобы "электронное голосование" наконец-то признали провалом?"