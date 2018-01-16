Гудков пояснил, что сами опросы проводиться будут, но их результаты центр перестал публиковать после старта предвыборной кампании. В последний раз результаты таких исследований публиковались 13 декабря прошлого года. Одно из них касалось прогнозируемой явки избирателей, другое — рейтинга кандидатов.

Отказ "Левада-Центра" от публикации данных связан с тем, что во время думских выборов 2016 года организация была признана иностранным агентом. По избирательному законодательству такие организации не могут каким-либо образом участвовать в выборах и референдумах. В противном случае им грозят штрафы и даже закрытие, пояснил Гудков.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на просьбу "Ведомостей" прокомментировать отношение Кремля к отсутствию на выборах опросов "Левада-Центра", сообщил лишь, что для анализа электоральных данных "используются данные существующих центров".

Источник газеты, близкий к администрации президента, уточнил, что опросы во время выборов для АП делают ФОМ и ВЦИОМ. Издание отмечает, что иногда расхождения между ВЦИОМом и "Левада-Центром" бывают весьма заметными.

Закон об иностранных агентах принят в России в 2012 году и вступил в силу в ноябре того же года. По нему иностранным агентом могут признать любую некоммерческую организацию, которая получает деньги из-за рубежа и при этом занимается политической деятельностью.

"Левада-Центр" попал в список иностранных агентов в сентябре 2016 года формально из-за того, что он получает средства на исследования, в частности, из-за рубежа.

Результаты предвыборных опросов будут публиковать на 100% контролируемая государством социологическая служба ВЦИОМ, а также фонд "Общественное мнение". Как утверждают "Ведомости", во время выборов эти две организации делают опросы для администрации президента РФ. По словам Гудкова, закон об "иностранных агентах" изначально был направлен на вытеснение независимых источников информации. При этом, как указал социолог, данные "Левада-центра" и ВЦИОМ отличались незначительно, расхождения были в нюансах.

Но как показали декабрьские опросы, результаты исследований у обеих служб могут серьезно расходиться. Так, по данным "Левады", "совершенно точно" в выборах президента собирались участвовать 28% российских избирателей, и "скорее всего" — 30%. По данным ВЦИОМ — соответственно 70% и 11% россиян, сообщает Deutsche Welle.

Между тем гендиректор ВЦИОМа Валерий Федоров удивлен, что "Левада-центр" не будет публиковать опросы: "Соревнования между нами не было, у нас разные клиенты. Жалко, что теперь будет меньше данных. Чем их больше, тем лучше, тем более речь идет не о шарашкиной конторе, а об организации, которая существует 14 лет", сообщает Русская служба Би-би-си.

Впрочем, на картину реальных предпочтений россиян отказ от публикации опросов "Левады" не повлияет, полагает политолог Дмитрий Орлов: "Есть данные ФОМа и ВЦИОМа — несмотря на то, что они близки к власти, их методики отличаются. Кроме того, картина будет достаточно полной за счет центров оппозиционных партий — в частности, ЦИПКРа коммунистов и тех центров, которые пользуются репутацией независимых".

А вот политолог Николай Петров не исключает, что в такой ситуации у властей неизбежно возникнет соблазн использовать публикуемые результаты опросов как технологическое средство для повышения явки и создания определенной атмосферы кампании, полагает эксперт.

Выборы президента России пройдут 18 марта. На сегодняшний день по данным первого опроса ВЦИОМ, за Владимира Путина готовы проголосовать 73,8% от всех опрошенных, за выдвиженца от КПРФ Павла Грудинина — 7,2%, за лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 4,7%. Ниже уровня погрешности результаты телеведущей Ксении Собчак (1%), основателя "Яблока" Григория Явлинского (0,6%) и бизнес-омбудсмена Бориса Титова (0,3%).