В 2014 году таких было 49%, наивысший показатель зафиксирован в январе 2018 года – тогда за Путина готовы были проголосовать 57% опрошенных "Левада-Центром" россиян.

Если брать число готовых идти на выборы, то доля "проголосовавших в ближайшее воскресенье" за Путина составила бы 55%. Это также самый низкий показатель с 2014 года – тогда количество поддерживающих Путина из тех, кто бы пошел на выборы, составило 60%.

По уровню доверия россиян к политикам Путин занимает лидирующее место. Ему доверяет 41% опрошенных. На втором месте – лидер ЛДПР Владимир Жириновский и министр обороны Сергей Шойгу (им доверяют 16%), далее идут: глава российского МИД Сергей Лавров (14%) и председатель правительства Дмитрий Медведев (13%).

Спикеру верхней палаты парламента Валентине Матвиенко и оппозиционеру Алексею Навальному, согласно опросу "Левада-Центра", доверяют по 3% россиян.