В 2014 году таких было 49%, наивысший показатель зафиксирован в январе 2018 года – тогда за Путина готовы были проголосовать 57% опрошенных "Левада-Центром" россиян.
Если брать число готовых идти на выборы, то доля "проголосовавших в ближайшее воскресенье" за Путина составила бы 55%. Это также самый низкий показатель с 2014 года – тогда количество поддерживающих Путина из тех, кто бы пошел на выборы, составило 60%.
По уровню доверия россиян к политикам Путин занимает лидирующее место. Ему доверяет 41% опрошенных. На втором месте – лидер ЛДПР Владимир Жириновский и министр обороны Сергей Шойгу (им доверяют 16%), далее идут: глава российского МИД Сергей Лавров (14%) и председатель правительства Дмитрий Медведев (13%).
Спикеру верхней палаты парламента Валентине Матвиенко и оппозиционеру Алексею Навальному, согласно опросу "Левада-Центра", доверяют по 3% россиян.
"Левада-Центр": за Путина готов проголосовать 41% россиян. Это наименьший показатель с 2014 года (5)
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