В России в последние месяцы сильно выросло число молодых людей, которые хотят уехать жить за границу. Это следует из результатов опроса "Левада-центра", опубликованных во вторник, 26 ноября. Согласно им, 53% опрошенных в возрасте 18-24 лет ответили "определенно да" или "скорее да" на вопрос о желании переехать за рубеж. В мае 2019 года такие ответы дали 37% молодых участников опроса.
Эмиграционные настроения российской молодежи растут с мая 2014 года, когда этот показатель был равен 22%. До этого пик приходился на май 2011 года, когда покинуть Россию хотели 48% опрошенных этой возрастной группы.
Рост эмиграционных настроений в последние пять лет наблюдается также и среди россиян среднего возраста. Так, если в 2014 году за рубеж желали уехать 22% опрошенных в возрасте 25-39 лет, то с некоторыми колебаниями этот показатель увеличился до 30% в 2019 году.
Почему россияне хотят уехать за рубеж
Для большинства (45%) мотивом для переезда служит "желание обеспечить детям достойное будущее за рубежом". Еще 40% потенциальных эмигрантов недовольны экономической обстановкой в РФ, а 35% привлекает высокое качество медицины в других странах. Среди других причин - недовольство политической обстановкой в России (33%), больше возможностей для карьерного роста (28%) и высокое качество образовательных услуг за рубежом (26%).
Вместе с тем общее число тех, кто предпринимает какие-либо шаги для эмиграции, составляет около 7%. При этом большинство из них только обдумывают возможность выезда. 78 опрошенных признались, что никогда не думали о переезде.
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