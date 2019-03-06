Согласно последнему опросу "Левада-Центра", 68% россиян не видят возможности присоединяться к акциям с политическими требованиями, 20% готовы поддержать подобные протесты.
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Что касается экономических протестов, в частности, против падения уровня жизни, то 26% россиян, согласно опросу, видят возможность участия в них, 69% не видят.

Максимальный протестный потенциал по политическим вопросам за последние два года отмечался в июле прошлого года. Тогда 23% опрошенных заявили о готовности участвовать в политических протестах. В акциях экономической направленности пик активности зафиксирован в ноябре 2018 года – тогда о своем намерении участвовать в акциях против падения уровня жизни заявляли 30% респондентов.

Опрос провели в середине февраля в 137 населенных российских пунктах.

"Настоящее время"
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