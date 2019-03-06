Что касается экономических протестов, в частности, против падения уровня жизни, то 26% россиян, согласно опросу, видят возможность участия в них, 69% не видят.
Максимальный протестный потенциал по политическим вопросам за последние два года отмечался в июле прошлого года. Тогда 23% опрошенных заявили о готовности участвовать в политических протестах. В акциях экономической направленности пик активности зафиксирован в ноябре 2018 года – тогда о своем намерении участвовать в акциях против падения уровня жизни заявляли 30% респондентов.
Опрос провели в середине февраля в 137 населенных российских пунктах.
"Левада-Центр": три четверти россиян не поддержат массовые политические протесты (4)
Согласно последнему опросу "Левада-Центра", 68% россиян...
В рейтинге богатейших россиян сменился лидер (1)
Основатель ПАО «Новатэк» Леонид Михельсон возглавил...
Друга Путина обвинили в причастности к отмыванию многомиллионных сумм Были задействованы литовские банки (303)
На счета виолончелиста Сергея Ролдугина были...
В Москве на акции в честь Сталина задержали прокричавшего "Сгори в аду, палач народа" (41)
На Красной площади в Москве на акции "Две гвоздики...
В Краснодарском крае подросток обстрелял сверстников возле школы (2)
Подросток устроил стрельбу из пневматического...
TOP новостей
Жители Литвы могут научить Европу, как тратить больше, чем зарабатываешь и еще откладывать деньги (33)
Пока Еврокомиссия (ЕК) говорит о неравенстве доходов в...
Жители Литвы живут от зарплаты до зарплаты: откладывание денег на долгое время – непочатый край (3)
Жители Литвы располагают знаниями о финансах в...
Погода: ветер успокоится, но ожидается гололед (1)
В среду утром в Литве будет облачно с прояснениями,...
"Пиар, соломинка и абсурд": в Литве оценили предложение премьера по БелАЭС (62)
Предложение баллотирующегося в президенты Литвы...
Грибаускайте: не хочу критиковать, выборы – оценка правящих (51)
По словам президента Литвы Дали Грибаускайте , выборы...