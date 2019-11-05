Согласно результатам исследования, 25% респондентов отрицательно относятся к Навальному, противоположное мнение (относятся к нему положительно) высказали 9% участников опроса.
По данным "Левада-центра", почти половина россиян (47%) ничего не знают ни об обысках в региональных отделениях Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), главой которого является Навальный, ни об уголовных делах против сотрудников ФБК.
18% опрошенных выразили мнение, что таким образом власти подавляют независимые антикоррупционные расследования. Столько же россиян (18%) считают, что так государство защищается от зарубежных агентов влияния. Проявление борьбы государства с отмыванием денег в этих обысках видят 12% респондентов.
Опрос проведен 24 — 30 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.
"Россия 24" показала пародию на советскую пропаганду. Не все почувствовали разницу (3)
На телеканале "Россия 24" вышел выпуск новостей,...
"Левада-центр": свыше половины россиян оказались безразличны к оппозиционеру Навальному (3)
Более 60% россиян безразличны к оппозиционному политику...
СК завел дело о сексуальном насилии из-за видео, где дети задают вопросы гею (18)
Следственный комитет России возбудил дело о...
В Москве киллер расстрелял главу центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии (7)
Вечером в субботу, 2 ноября, неизвестный расстрелял на...
Взрыв газа на танкере в Находке: 3 погибших, есть раненые (6)
Три человека погибли при взрыве на танкере "Залив...
TOP новостей
Министерство готовит новую методику подсчета стоимости техосмотра: услуга подорожает (40)
Министерство транспорта и коммуникаций Литвы до конца...
Луиза, которую в свое время увезли в США, спустя 25 лет ищет справедливости: ребенок - не игрушка (7)
Вместо беззаботного детства – мечты о светлом будущем....
Сквернялис о своем состоянии: поминок не будет
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис в фейсбуке...
Десятки тысяч жителей Литвы получат письма "Содры": люди не обращаются за выплатами
Фонд социального страхования (" Содра ") напоминает, что...
В Жирмунай начинаются перемены: комплексное обновление квартала
В вильнюсском микрорайоне Жирмунай начинают...