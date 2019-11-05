Согласно результатам исследования, 25% респондентов отрицательно относятся к Навальному, противоположное мнение (относятся к нему положительно) высказали 9% участников опроса.

По данным "Левада-центра", почти половина россиян (47%) ничего не знают ни об обысках в региональных отделениях Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), главой которого является Навальный, ни об уголовных делах против сотрудников ФБК.

18% опрошенных выразили мнение, что таким образом власти подавляют независимые антикоррупционные расследования. Столько же россиян (18%) считают, что так государство защищается от зарубежных агентов влияния. Проявление борьбы государства с отмыванием денег в этих обысках видят 12% респондентов.

Опрос проведен 24 — 30 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1616 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ.