В исследовании отмечено, что у молодежи (респондентов в возрасте от 18 до 24 лет) обращение за информацией к телевидению и к интернету находится практически на одном уровне (54% и 49% соответственно). Среди представителей старшего поколения (55+) поляризация выражена сильнее: 89% чаще узнают о новостях из телевидения и 18% — из Интернета.
"Чем образованнее и урбанизированнее респондент, тем чаще он обращается к интернету и социальным сетям для получения новостей. Если новости из сети получает каждый второй респондент с высшим образованием и каждый второй житель Москвы, то этот канал информации пользуется популярностью только у каждого четвёртого опрошенного со средним образованием и каждого четвертого сельского жителя", — сказано в исследовании.
В "Левада-центре" отметили, что пользователи соцсетей и интернета чаще всего называли "пенсионную реформу", "положение дел в экономике" и "акции протеста" в качестве тем, которое более объективно и полно освещаются в сети, а не на телевидении.
Как объяснил директор "Левада-центра" Лев Гудков "Ведомостям", "дело не в технике и не в модернизации, которая происходит на телевидении, дело в подаче информации, в большей рефлексивности и критичности. Люди остро чувствуют, что по телевизору не говорят о негативных факторах пенсионной реформы".
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