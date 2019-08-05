Отвечая на вопрос "назовите качества, характеризующие советскую власть", 29% россиян назвали ее "близкой людям", 25% — сильной, 22% — справедливой. В отношении нынешней власти преобладают негативные характеристики: 41% опрошенных назвал ее криминальной или коррумпированной, 31% — далекой от народа, 24% — бюрократичной.
Такой расклад сохранялся даже в самые благоприятные для власти годы, отмечают социологи, – в 2008 году, когда был пик массовой удовлетворенности экономическим положением и патриотически-милитаристской гордости после войны с Грузией, и в 2015–2016 годах, в период крымской мобилизации, патриотической эйфории и наибольшей удовлетворенности деятельностью власти, сообщают "Ведомости".
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