"Все очень предсказуемо. Уже сейчас ясно, кто одержит "победу". Строго говоря, никакие это не выборы. На самом деле, следует найти для этого другой термин, может быть, плебисцит или аккламация. Это ритуал для подтверждения полномочий того, кто уже находится у власти", - констатировал социолог.

Он полагает, что известный оппозиционер Алексей Навальный не смог бы одержать победу и даже при честных условиях проведения выборов получил бы не более 20 процентов голосов. Однако против Навального было сфабриковано уголовное дело и под этим предлогом его кандидатуру не зарегистрировали. Ведь это позволило бы оппозиционеру выступать по телевидению и доносить обвинения в коррупции против Путина и его окружения до широкой общественности.

Откат к тоталитаризму и всплеск фундаментализма

По мнению Гудкова, ответственность за просчеты Путина перекладывается на другие институты: на премьер-министра, на правительство, на Госдуму. Высокий уровень поддержки Путина, как и в других авторитарных режимах, отражает слабость государственных институтов. Полиция и юстиция защищают государство, а не права отдельных граждан. Отсюда и надежда на вождя, отмечает социолог.

Эйфория после аннексии Крыма улеглась, а последствия этой аннексии будут ощущаться еще долго, говорит Гудков. Государство массировано ужесточило цензуру и контроль над обществом, вся внутренняя политика приобрела репрессивный характер. В определенном смысле можно говорить об откате к тоталитаризму.

Глава "Левада-центра" назвал дискредитацию всех демократических идей в России "целью антизападной политики" после 2012 года. Она проводилась не ради конфронтации с Западом, а для дискредитации прозападных либералов внутри страны, и это удалось, констатировал Гудков, отметив, что Россия в настоящее время "переживает резкий всплеск искусственного традиционализма, если не сказать фундаментализма".

Дурман пропаганды действует

Кроме того, по словам социолога, конфронтация с Западом приносит по крайней мере символическое удовлетворение населению в российской провинции. Жизнь от этого лучше не становится, говорят нам эти люди во всех опросах, но "мы оскалились на мир и заставили его уважать нас". Этот дурман пропаганды действует, констатирует Лев Гудков.

"Левада-центр" в 2016 году был включен в реестр "иностранных агентов" и более не имеет права публиковать результаты своих опросов, поскольку это было бы расценено как вмешательство в российскую политику. Поэтому институт не будет публиковать опросы и на выборах президента, хотя, как сообщил газете "Ведомости" сам Гудков, "Левада-центр" продолжает их проводить.