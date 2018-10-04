Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину в сентябре составил 58%. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на данные опроса "Левада-центра".
© RIA/Scanpix

Этот показатель упал до уровня 2013 года, отмечает издание. Тогда он составлял 55%.

По сравнению с прошлым годом рейтинг доверия Путину снизился на 17 процентных пунктов. Кроме того, с 4% до 13% выросла доля тех, кто считает, что президент "совсем не заслуживает доверия", пишет "Коммерсант".

[Cоциолог "Левада-центра"] Денис Волков сказал, что "заметное падение президентского рейтинга" отметили еще в начале 2018 года. "Предвыборные настроения оживили и подтянули рейтинг Владимира Путина, — сказал господин Волков.— После выборов, однако, мобилизация его сторонников закончилась, а вместо обещанного повышения зарплат люди получили повышение пенсионного возраста".

По данным "Левада-центра", самого высокого уровня рейтинг доверия Путину достиг в 2015 году. Тогда он составил 80%. В 2016 году о доверии президенту заявили 74% опрошенных, в 2017 году — 75%.

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