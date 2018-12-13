Более половины россиян (55%) считают, что президент РФ Владимир Путин несет ответственность за проблемы в России и рост стоимости жизни, следует из опроса "Левада-центра".
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В ходе опроса респондентам предлагали выбрать несколько вариантов ответа. 37% назвали ответственным за проблемы в стране правительство и министров, 21% — премьер-министра Дмитрия Медведева, 13% — губернаторов и местные власти, 5% — бизнес.

55% опрошенных уверены, что Путин также ответственен за экономические успехи России и рост благосостояния населения. 13% считают, что это заслуга правительства, 4% — Медведева.

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В ходе опроса "Левада-центр" также выяснил, что 59% респондентов считают маловероятными протесты против падения уровня жизни или в защиту своих прав. Каждый третий (37%) уверен, что это "вполне возможно". 30% сказали, что готовы участвовать в протестных акциях, 66% — что нет. 80% сообщили, что в последние два-три месяца не замечали в своих населенных пунктах протестных выступлений.

"Левада-центр" провел опрос 22-28 ноября среди 1,6 тысячи совершеннолетних жителей городов и сел в 52 регионах страны. Опрос проводился методом личного интервью на дому у респондентов.

Медуза
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