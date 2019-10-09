Четверть опрошенных (24%) считают, что суды приняли в рамках "московского дела" справедливые и беспристрастные решения, а 28% участников опроса вообще ничего не слышали об этом судебном процессе.

"Московское дело" было заведено после массовых протестов в Москве в июле и августе 2019 года, вызванных тем, что к выборам в Мосгордуму не были допущены около двух десятков независимых кандидатов. Следствие и власти Москвы пытались доказать, что во время протестов произошли массовые беспорядки и завели уголовные дела об участии в беспорядках или нападении на полицейских на полтора десятка человек.

Реальные сроки, однако, пока получили лишь несколько человек:

Данил Беглец: под давлением следствия он признал свою вину в нападении на полицейского, хотя изначально утверждал, что просто дотронулся до сотрудника ОМОНа, который стоял в оцеплении. Он получил два года колонии.

Евгений Коваленко, охранник железной дороги – получил 3,5 года колонии за то, что бросил мусорный бак в сторону бойца ОМОН,

Кирилл Жуков, машинист метро – получил 3 года колонии за то, что, пытался поднять забрало на шлеме силовика,

Иван Подкопаев – получил 3 года колонии за то, что распылил газовый баллончик,

Павел Устинов – 3,5 лет колонии за то, что якобы вывихнул плечо росгвардейцу. После массовых протестов приговор был заменен на год условно.



Также участниками "московского дела" стали:



Владислав Синица – получил 5 лет колонии за твит про детей силовиков,

Константин Котов – получил 4 года колонии за неоднократное нарушение правил проведения митингов.



Левада-центр также спросил респондентов, считают ли они проведенные 8 сентября выборы в областные и городские собрания нечестными. О многочисленных нарушениях на выборах в Москве, Санкт-Петербурге, Бурятии и других регионах ранее сообщали наблюдатели "Голоса" и оппозиционных партий, а позже нарушения признали в ЦИК.

С тем, что выборы были нечестными, согласились 35% опрошенных, а 39% опрошенных заявили, что не удовлетворены результатами прошедших выборов.

Однако 53% опрошенных россиян, то есть более половины, посчитали, что выборы были проведены честно.