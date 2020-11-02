О готовности сделать себе прививку от коронавируса в рамках бесплатной и добровольной вакцинации заявила только треть опрошенных россиян (36%), еще 59% не готовы прививаться. Спустя несколько месяцев после заявления о создании отечественной разработки недоверие к ней только усилилось: отвечая на тот же вопрос в августе этого года, о неготовности прививаться говорили 53,8% респондентов.

Значительнее всего доверие к вакцине упало среди жителей Москвы и граждан с высшим образованием: если в августе о готовности привиться заявляли 39,6% москвичей, то сейчас об этом говорят только 31%. Еще 61% (против 46,6% в августе) сказали, что не готовы к прививке. Среди тех, у кого есть высшее образование, эта доля увеличилась с 55% до 64%, о готовности к вакцинации заявили только 29%.

По словам замдиректора "Левада-центра" Дениса Волкова, результаты опроса говорят о неспособности власти преодолеть недоверие к вакцине: спешная разработка по-прежнему кажется гражданам "сырой", несмотря на информационную кампанию по раскрутке вакцины. По словам эксперта, отношение к вакцине начнет меняться лишь по результатам пройденных тестов и испытаний.

Кроме того, снижается и доля тех россиян, которые верят официальной статистике о числе заболевших: о доверии к данным Минздрава, Роспотребнадзора и Росстата заявили только 27% опрошенных. Наибольшая группа респондентов (33%) считают, что статистика скрывает реальный масштаб распространения вируса, еще 28% верят, что цифры завышены. 7% заявили, что не следят за статистикой, а 6% затруднились с ответом.

При этом те, кто считают официальную статистику "раздутой", полагают, что это делается для запугивания населения: подобный взгляд стал результатом общего дефицита доверия между властью и обществом, когда люди не верят вообще ничему, что говорят представители власти. Тем не менее почти две трети опрошенных (64%) боятся заразиться коронавирусом, а 62% одобряют меры по борьбе с пандемией, которые предпринимают региональные власти. Треть граждан в целом по стране (35%) эти меры не одобряет.

В Москве доля тех, кому не нравятся действия главы региона, выше по сравнению с прочими областями - карантинной политикой мэра Сергея Собянина недовольны 42% москвичей. Августовский опрос "Левада-центра" показывал, что из-за ограничительных мер во время пандемии антирейтинг Собянина вырос вдвое - до 24% по сравнению с 11% год назад. Тогда 44% негативно высказывались об электронных пропусках, ещё 55% отрицательно отнеслись к остановке работы большинства предприятий.

Подавляющее большинство граждан (92%) заявляют, что носят маску в общественных местах, а 57% стараются соблюдать социальную дистанцию. Меньше половины (45%) стараются без необходимости не посещать общественные места и массовые мероприятия, и только треть (33%) пытаются меньше пользоваться общественным транспортом.

От поездок в другой регион или за границу отказались только 25% опрошенных, и лишь 8% сказали, что работают удаленно или сократили время пребывания в офисе или на предприятии. Еще 30% респондентов сказали, что стараются повышать иммунитет, употребляя витамины и биоактивные добавки, и только 4% заявили, что ничего не делают, чтобы защититься от коронавируса.

Среди мер, которые принимают власти, граждане больше всего (75%) поддерживают ограничение на передвижение находящихся в группе риска - людей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Меньше нравится перевод школьников на дистанционное обучение - 52% высказываются за, 45% считают это неоправданным. Остановка работы предприятий, кроме жизненно важных, расколола общественное мнение пополам: 48% выступают против, столько же считают эту меру оправданной.

Наибольшее недовольство у граждан вызвaло общее ограничение на передвижение с использованием пропусков и введение штрафов за нарушение этого режима. Такие меры поддержали 34% и 39% опрошенных соответственно, а большинство (61% и 59% соответственно) сочли их неоправданными. Особенно резко против таких мер выступили жители Москвы, где весной работала система пропусков, а за нарушение карантина были выписаны многочисленные штрафы. 77% москвичей высказались против пропускной системы, еще 70% - против штрафов.