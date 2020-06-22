"Левада-центр": лишь 25% россиян поддержали бы "путинские" поправки в Конституцию при наличии альтернативы им

Приверженцев президентского пакета оказалось меньше, чем сторонников предложенной Общественным конституционным советом (ОКС) и партией "Яблоко" "Конституции свободных людей" (28%) и даже меньше, чем противников обоих проектов (26%). 80% участников опроса "Левада-центра" считают, что "Конституцию свободных людей" было бы правильно вынести на голосование наравне с поправками Путина.

Работа над альтернативным пакетом поправок, получившим название "Конституция свободных людей", началась в январе. Тогда после публикации в "Новой газете" был созван Общественный конституционный совет, который готовил поправки вместе с ведущими российским юристами-конституционалистами. Депутаты от партии "Яблоко" вносили эти поправки в Госдуму через региональные законодательные собрания .

Все поправки ОКС и "Яблока", о которых спрашивали социологи, были поддержаны большинством опрошенных. Так, 82% россиян приветствовали введение выборности членов Совета Федерации, 68% - наделение Госдумы правом выносить вотум недоверия отдельным министрам, 51% - наделение депутатов правом выдвигать кандидатуру премьер-министра. 54% опрошенных выступили за сокращение срока полномочий президента с 6 до 4 лет, 50% поддержали выборность председателей судов голосованием судей. 41% респондентов высказался за запрет российским гражданам участвовать в деятельности частных военных компаний. Однако тех, кто не согласился с такой поправкой, все равно оказалось меньше - 38%. Затруднились с ответом 20% опрошенных.

Наибольшую поддержку у россиян нашли социальные поправки об обязанности государства лечить детские заболевания за счет бюджета (95%), о передаче пенсионных накоплений по наследству (90%), о введении индивидуальных накопительных счетов для зачисления части доходов от экспорта природных ресурсов (77%), о закреплении в Конституции единого возраста выхода на пенсию для мужчин и женщин на уровне 60 лет (58%). В целом пакет поправок Общественного конституционного совета поддерживают 74% россиян, против высказались только 17%.

Кроме того, социологи спросили участников исследования, как они относятся к проведению "общероссийского голосования" в разгар пандемии коронавируса. Почти две трети респондентов (60%) считают, что это неправильно, тогда как только треть (33%) не видят в этом проблемы.

Ранее в партии "Яблоко" заявили, что ее члены считают для себя неприемлемым участвовать в голосовании по поправкам в Конституцию РФ. По их мнению, вместо демократического социального государства, предусмотренного действующей Конституцией, стране "незаконно навязывают неправовую номенклатурно-бюрократическую модель мафиозного типа с идеологией демагогического патриотизма", а саму конституцию "бесцеремонно" превращают в инструмент авторитарной власти. В КПРФ также заявили, что не намерены поддерживать поправки в их нынешнем виде.