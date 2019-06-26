Каждый десятый россиянин сталкивался с пытками со стороны правоохранительных органов. Об этом свидетельствует результаты опроса, проведенного "Левада-центром" к Международному дню в поддержку жертв пыток (26 июня).
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Опрос проводился по заказу правозащитного "Комитета против пыток" среди 3400 человек в 53 регионах страны. Его результаты публикует "Коммерсант".

Две трети из тех, кто сталкивался с пытками, заявили, что насилие применялось для унижения и запугивания. В половине случаев силовики с помощью пыток выбивали признательные показания от задержанных. В трети случаев насилие использовалось для наказания. Некоторые из опрошенных отметили, что правоохранительные органы также воздействовали на их близких.

Около 60% опрошенных назвали пытки недопустимыми. Почти 30% допустили применение пыток в исключительных случаях, например, ради спасения чужой жизни или по отношению к совершившим тяжкое насильственное преступление. 39% участников опроса считают, что борьба с пытками ударит по раскрываемости преступлений.

Медуза
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