Вопрос, который задали россиянам, был сформулирован так: «Как вы думаете, всегда ли предосудительно, если взрослые люди одного пола вступают в половую связь между собой?».

69% россиян ответили, что это всегда предосудительно. Еще 14% сообщили, что это «почти всегда предосудительно». 5% высказались о том, что это предосудительно только в некоторых случаях, и лишь 8% сообщили, что в этом нет ничего предосудительного.

Большинство россиян также осудили сексуальные связи помимо брака (43% сочли, что это всегда предосудительно, и 25% — «почти всегда предосудительно») и аборты, даже если они обусловлены низкими доходами. В этом вопросе женщин, которые делают аборт, осудили 35% россиян. Еще по 26% респондентов высказались за то, что такая мера предосудительна только в некоторых случаях, и за то, что в этом поступке нет ничего предосудительного.

В своей оценке результатов опроса «Левада-центр» указывает, что при сравнении итогов аналогичных опросов, проведенных в 2008 и в 1998 годах, в России наметился консервативный тренд в суждениях на эту тему. «На наш взгляд, это может рассматриваться как «промежуточное» состояние общественного мнения, указывающего на то, что свобода в данной сфере, фиксируемая в конце 90-х годов, сменяется более консервативными, но пока ещё не радикальными настроениями», — говорится на сайте «Левада-центра».