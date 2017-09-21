С критикой Медведева выступает, соответственно, 52% опрошенных. У Госдумы дела обстоят еще хуже: работа депутатов устраивает меньше половины всех россиян — 45%, не одобряет ее 54% опрошенных. В целом 54% россиян считают, что дела в стране в целом идут в правильном направлении. Около трети с этим несогласны. Директор «Левада‑Центра» Лев Гудков рассказал, почему рейтинг президента не пострадал, несмотря на затянувшийся кризис.
«Люди не видят ему альтернативы и надеются, что он выведет страну из кризиса и вернет экономический рост», — объяснил он.
«За этим не стоит неоднозначности какой-то. В основе его популярности лежит оценка его внешнеполитического курса, экономическая вызывает другие оценки», — уточнил Гудков.
По мнению социолога, причиной нерушимости рейтинга президента является психологический механизм переноса агрессии и разочарования с объекта авторитета (то есть Путина) на «козла отпущения» — в данном случае им выступает Дмитрий Медведев.
«Мы имеем характерный эпизод переноса недовольства с первого лица на правительство, Думу, губернаторов и так далее. Это защитный механизм разгрузки лидера от недовольства», — объяснил Гудков. «В глазах россиян Медведев не является самостоятельной политической фигурой, это, скорее, исполнитель воли Путина. Слуга его, если хотите», — добавил он.
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