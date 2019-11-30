Российский правозащитник Лев Пономарев объявил о создании гражданской коалиции. Соответствующее заявление он сделал в субботу, 30 ноября, на съезде движения "За права человека" (ЗПЧ), формально ликвидированного Верховным судом РФ по требованию Минюста.
Взамен движения, просуществовавшего 22 года, учреждена новая общественная организация под тем же названием.
В состав коалиции войдет сама эта организация, политическое движение праволибералов "Выбор России" и формирование "Гражданин и армия". Кроме того, к альянсу присоединятся протестующие против строительства мусорного полигона "Шиес" в Архангельской области, а также объединения родственников фигурантов дел "Сети", "Нового величия" и запрещенной в РФ организации "Хизб-ут Тахрир", уточняет агентство "Интерфакс".
Наконец, среди членов - целый ряд правозащитных и экологических организаций, включая Комитет матерей в защиту прав подследственных заключенных и Центр содействия коренным малочисленным народам Севера.
Съезд состоялся, несмотря на изменение площадки
Съезд "За права человека" состоялся, несмотря на то, что организаторам пришлось поменять площадку его проведения. По утверждению Пономарева, ему позвонили владельцы помещения и сообщили, что их попросили сделать так, "чтобы съезд был отменен".
Верховный суд удовлетворил иск о ликвидации движения
В начале ноября Верховный суд РФ постановил удовлетворить иск министерства юстиции о ликвидации основанного Пономаревым движения. Правозащитник объявил о намерении обжаловать это решение и обратиться в Европейский суд по правам человека.
Ранее в интервью DW Пономарев подчеркнул, что в случае ликвидации движения "За права человека" найдет возможность работать дальше. По мнению правозащитника, причиной гонений российских властей на его движение и него лично стал тот факт, что в ЗПЧ нередко защищали права людей, находящихся в конфликте с ФСБ, а также занимались проблемой религиозных свобод.
Лев Пономарев учредил правозащитную гражданскую коалицию
Решение о создании коалиции принято на съезде движения...
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