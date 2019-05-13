Самолет авиакомпании "Аэрофлот" Sukhoi Superjet, который направлялся из Москвы в Самару ранним утром 13 мая, вернулся в аэропорт Шереметьево. Борт развернулся в районе Владимира, сообщает агентство ТАСС со ссылкой на портал Flightradar.
Lėktuvas Sukhoi Superjet 100
© AFP/Scanpix

Источник агентства "Интерфакс" заявил, что пилоты приняли решение вернуться после того, как в их кабине сработал датчик неисправности системы наддува, которая отвечает за безопасное давление.

Самолет приземлился в Шереметьево благополучно.

Самолет Sukhoi Superjet компании "Аэрофлот" 5 мая выполнял рейс SU1492 из Москвы в Мурманск. После взлета, по предварительным данным, в самолет попала молния, и у него отказали системы автоматического управления. Экипаж подал на землю сигнал бедствия и пошел на посадку обратно в Шереметьево.

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Во время посадки с неработающей механизацией самолет ударился о землю трижды – тогда топливо расплескалось из баков, и хвост загорелся. Эта часть самолета выгорела полностью. В пожаре погиб 41 человек.

Приостанавливать полеты самолетов Superjet на время расследования "Аэрофлот" отказался, но отменяет многие рейсы, которые должен совершать Sukhoi Superjet.

"Аэрофлот" использует около 50 самолетов SSJ-100.

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